A látványos beruházás a tető felújításával kezdődik, hiszen nagyon rossz állapotban volt már a pala szerkezet, emiatt be is ázott az őszi nagy esőkben. Ezt követi majd a nyílászárók cseréje és a hőszigetelő rendszer telepítése. Ezáltal egységes és minden igényt kielégítő központi rész valósul meg. A tervek szerint Kisapostag Község Önkormányzata veszi majd át a posta üzemeltetési feladatait, úgy, hogy bővíteni fogják a szolgáltatások körét is. Minden csomagszállító céggel szerződést kötnek és kialakítanak egy írószer boltot is. Ennek elsődlegesen az lesz az előnye, hogy az önkormányzat a saját boltjából tudja megvásárolni a papírárukat, ami több millió forintos tételt jelent egy év alatt. A papírbolt jelentős összeget spórol majd meg az önkormányzatnak.

A fejlesztések folytatásaként az étkezdét és a könyvtárat is szeretnék átalakítani, hogy vonzóbbak legyenek a lakosságnak és jobban is illeszkedjenek a településképbe.

Az összes középület energetikai felújítása is tervben van, hiszen ezzel jelentős megtakarítás érhető el. Az önkormányzati épületnél a napelem rendszer és a fűtésre és hűtésre használt klímarendszer éves szinten milliós megtakarítást eredményez a korábbiakhoz képest.