Cikkünkben arra keressük a választ, hogyan alakult a foglalkoztatási helyzet városunkban és környékén? Milyen nagy foglalkoztatók vannak? Milyen támogatásokat lehet igénybe venni álláskeresőknek és vállalkozóknak? Mi ebben a szerepe a járási hivatal foglalkoztatási osztályának? Elsőként éppen ez utóbbi feladatát mutatjuk be.

Egy jó munkahely keresése és megtalálása nem egyszerű és nem könnyű feladat. Hiszen nem csupán arról van szó, hogy miből fogunk megélni, hanem arról is, hogy milyen munkával milyen munkahelyen keressük meg a megélhetésünket. Az érmének van egy másik oldala is, hiszen a foglalkoztatók, azaz a cégek, vállalkozások jól képzett és megbízható munkavállalót keresnek a pénzükért.

Ennek érdekében nem árt, ha olyan szolgáltatásait vesszük igénybe, aki ismeri az egyik és a másik oldalt is. Bár a kormányhivatal foglalkoztatási osztálya egyértelműen és elsősorban hatósági feladatokat lát el, de ahogy Tóth-Lukács Rita a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának osztályvezetője elmondja, hogy igyekeznek a hatósági feladatok mellett szolgáltatni is. Rendszeresen kapcsolatot tartanak a város és környékének nagy foglalkoztatóival, de tréningeket és képzéseket tartanak a tartós munkanélkülieknek is, hogy segítsék őket, hogy ismét munkába tudjanak állni.

Hivatal és állásközvetítő egyszerre

- Hangsúlyos szerepet kapott az elmúlt időszakban a beérkezett munkaerőigényekre a hatékony munkaközvetítés - magyarázza a szolgáltatás centrikusságot az osztályvezető asszony. - Prioritásként kezeljük a munkáltatói igényeket, hogy a megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező motivált álláskeresőket közvetítsünk. Ehhez az ügyfeleinket előszűrjük, telefonon, írásban kiértesítjük az álláslehetőségekről. Csoportos behívásokat tartunk a cégek részére, hogy a keresleti-kínálati oldal minél gyorsabban találkozzon. Prioritásként kezeljük a térségünk jelentős munkáltatóival való kapcsolattartást.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelentősebb foglalkoztatókat meglátogatják, egyeztetik, hogy milyen területre keresnek és milyen képzettséggel munkavállalót.

Tóth-Lukács Rita fontosnak tartja ezt a személyes kapcsolattartást, hiszen: így sokkal több információt tudunk átadni a cégvezetőknek a helyi munkaerő-piac alakulásáról, támogatásainkról, és megismerjük az ő elvárásaikat, sőt sokszor a munkafolyamatokba is bepillantást nyerünk, hogy hová keresik a munkavállalót, ami megkönnyíti a kiválasztási, közvetítési folyamatokat.

Csoportos tájékoztatókkal, a foglalkoztatók által megtartott prezentációkkal segítjük a folyamatosan épülő vállalkozások létszámigényének kielégítését. Újból tervezzük egy Állásbörze megszervezését, amire nagy igény mutatkozik a cégek és a munkát keresők részéről is. Információnk szerint lesz dolgunk a későbbiekben is, hiszen hála a kormány által is támogatott beruházásoknak, aki dolgozni akar a jövőben is talál majd munkát a térségben. A munkaerő-keresletet és a kínálatot összhangba tudják hozni.

A térség jelentősebb foglalkoztatói

Jelentős foglalkoztatónak járásunkban a 200 fő feletti munkavállalói létszámmal rendelkező cégeket tekintjük jelen esetben. Jelentős foglalkoztatónak járásunkban a 200 fő feletti munkavállalói létszámmal rendelkező cégeket tekintjük jelen esetben. Ilyenek a Liberty Dunaújváros vállalatcsoport, a Hankook Tire Magyarország Kft., SK On Hungary Kft., Hamburger Hungária Kft., Ferrobeton Zrt., DAK Acélszerkezeti Kft., Body Fashion Magyarország Kft., Pálhalmai Agrospeciál Kft., Yaris Kabin Hungary Kft. (És természetesen jelentős foglalkoztató a Dunaújvárosi Egyetem és Dunaújváros MJV Önkormányzata, valamint a Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet is.) A nagyobb cégek, munkáltatók a féléves munkaerőpiaci felmérésekben együttműködnek a hivatallal és pontos létszámadatokat küldenek a foglalkoztatási szolgálat felé.

Az elmúlt évekhez képest kissé változott a helyzet, így például a Momert Zrt. kiesett a nagyobb létszámot foglalkoztatók köréből, és bekerült a két iváncsai vállalkozás. A nagyobb cégek a féléves munkaerőpiaci felmérésekben együttműködnek a hivatallal és pontos létszámadatokat küldenek a foglalkoztatási szolgálat felé.

Az állást kínálók után nézzük át az állást keresők helyzetét:

Országosan – KSH - novemberi statisztika alapján (15-74 év) 4 millió 736 ezer fő a foglalkoztatottak száma Ez 74,9 %-os a foglalkoztatási rátát eredményez A regisztrált álláskeresők száma országosan 207 ezer fő Fejér vármegyében - 2023. decemberi adatok szerint Foglalkoztatottak száma: 216.500 fő A regisztrált álláskeresők száma: 6.878 fő Dunaújvárosi járás - 2023. decemberi adatok szerint A regisztrált álláskeresők száma: 2.047 fő

A nyilvántartásba vett álláskeresők száma a Dunaújvárosi járás területén 2047 fő a decemberi statisztika alapján. A nemek szerinti megosztás közel azonos arányú (44% férfi, 56%nő).

Megtudom, hogy a megyén belüli eltérés egyik következménye, hogy Székesfehérvár és környéke sokkal több nagy foglalkoztatóval rendelkezik, mint városunk, könnyebb az álláskeresők elhelyezkedése.

Akiknek munkaerő kell

Jó hír az álláskeresőknek, hogy folyamatosan magas a bejelentett munkaerőigények száma. Nyáron kiemelkedően sok munkaerőigény érkezett az osztályukra egyes hónapokban több mint 500 munkaerőigény bejelentést rögzítettünk. 2023. évben összesen 4716 álláslehetőséget jelentettek be a foglalkoztatási osztályra.

Az egyik jelentős munkaerő-piaci probléma a szerkezeti munkanélküliség: munkaerő kereslet és a kínálat nem mindig találkozik a kellő időben, mindezeken túl területi eltolódások is láthatóak. Azaz nem mindig akkor és azt keresik a cégek, akik éppen állást keresnek. Kiemelt feladata az osztálynak, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőket is munkához segítse, a magasabb iskolai végzettségű és képzettséggel rendelkező munkaerő mellett.

A dunaújvárosi foglakoztatási osztály legfrissebb adatai alapján a regisztrált álláskeresők fele már fél éven belül el tud helyezkedni. Ők piacképes szakképesítéssel és gyakorlati tudással rendelkeznek.

Segítség mindenkinek

Az álláskeresők 38 %-a (több mint 800 fő) több mint egy éve nyilvántartásban van. A foglalkoztatási szakemberek a 6 hónapot tartják olyan lélektani határnak, hogyha az alatt az idő alatt nem sikerül a munka nélkül maradtnak új állást találni, jelentősen csökken ennek az esélye. Ennek elsősorban pszichológiai okai vannak, hiszen a kudarcok, a feleslegessé válás érzése depressziót okozhat, ami még inkább nehezíti az újbóli elhelyezkedést.

A tartósan nyilvántartásunkban állókat különböző szolgáltatásokkal próbáljuk visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra vagy segíteni elhelyezkedésüket a közfoglalkoztatásba- magyarázza Tóth-Lukács Rita. Az aktuálisan érintett munkavállalók helyzetén sokat javíthat azonban a közösség és a munkaerő-piac közös együttműködése, összefogása.

Nehezen mozdulunk

Hazánkban régiónként eltérő a foglalkoztatás mértéke. Az ország egyes területein magasabb egyes részein pedig alacsonyabb a foglalkoztatottak aránya. Erre az aszimmetriára megoldást jelenthetne az, hogy az állást keresők elmennének oda ahol, magasabb a munkanélküliség. Úgy látjuk azonban, mi magyarok jobban kötődünk lakóhelyünkhöz, nehezebben utazunk messzebb dolgozni, főleg ha az lakhely változással is együtt jár.

Különböző támogatási formákkal igyekszünk az alacsony mobilitási hajlandóságot növelni, azaz kétféle támogatásban is részesülhetnek azok az álláskeresők, akik hajlandóak otthonuktól távolabb dolgozni. Ilyen az utazási és lakhatási támogatásunk, amelyekkel az álláskeresőket próbáljuk érdekeltebbé tenni abban, hogy akár otthonunktól távolabb is vállaljanak munkát.