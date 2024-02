A külsőségek fontosak

– Az utóbbi időben egyre fontosabbak lettek a külsőségek – magyarázza Nagyné Fauszt Csilla, a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium igazgatóhelyettese, aki elmondja, hogy ez az ünnep hajdanában nem járt nagy költséggel; a lányok matrózblúzban, a fiúk öltönyben várták, hogy feltűzzék a szalagot. Mára már a diákok részéről az a vágy, hogy a szalagtűző műsor minél fényesebb legyen. A lányok minél szebb, különlegesebb ruhában jelenhessenek meg:

– Lehet, hogy mi is hibásak vagyunk, mert megteremtjük ennek a lehetőségét. Már nem velejárója a bensőséges, meghatottságtól könnyes búcsúzás az alma matertől. Sajnos ez már a ballagásoknak sem része. Minden egyes szalagtűző műsor után szóba kerül a szülői szervezetnél, hogy nagyon sokba került a diákoknak a ruhája.

A költségekről

Ezek a keringőhöz illő menyasszonyi a ruhák 40-60 ezer forint közötti áron kölcsönözhetők. De volt, aki külföldről hozatott több százezer forintért. De a költségeknek még ez az eleje, hiszen kell ruha az osztálytánchoz, mindehhez smink, kozmetikus, pillás, körmös. A lányok szeretnének igazi felnőtt nőnek látszani ezen a napon, s mindez a külsőségek fele viszi őket. De az intézménynek vagy a fenntartónak sem olcsó a rendezvény, mert terembérlet, világítás, videós és fotós költsége akár az egymillió forintot is meghaladhatja.

A történetírás szerint a szalagavató bálok ősét még az 1830-as években, Selmecbányán rendezték. Azokban az időkben még valétálás volt a neve hagyománynak, hogy „valétálás”, ami a latin eredetű „Valete” szóból ered, ami annyit jelent, hogy “Éljetek boldogul!”. Ma már az egyetemek végzősei folytatják ezt a hagyományt, s a középiskolából a felnőttek életébe lépők pedig szalagavató ünnepségen tűzik fel a szalagot, az iskolától elválás szimbólumát a szívük fölé. Egy korszak lezárását, egy új kezdetét mindig ünnep kíséri, így van ez rendben, azonban a szalagavatás rituáléja az évtizedek alatt sokat és sokban változott.

De azért van ennek ellenpéldája is, ahogy Nagyné Fauszt Csilla meséli: – Volt olyan osztályom, amelyikben bélés anyagból varrattak maguknak néhány ezer forintból nagyon-nagyon szép estélyi ruhát a lányok. Ehhez azonban megfelelő varrónő is kell a szándék mellé.

Mindenképpen a szülői szervezet döntésén múlik, hogy egy-egy közösség mennyire és mire áldoz a jeles nap alkalmából.

– Én azt látom, hogy nem is akarják meggyőzni a többieket azok a szülők, akiknek a szalagavató költségei nehézséget okozna. Hallgatnak és inkább felvállalják ezt a számukra hatalmas költséget. Esetenként a gyermek ünnepe érdekében a tágabb család és rokonság adja össze a rávalót.

Az is a motivációk közé tartozik, hogy mostanában elmaradnak a nagy esküvők. Egyre többen élnek együtt házasság és esküvő nélkül a párjukkal, így a szalagavató talán az egyetlen alkalom arra, hogy a fiatal lány igazi habos-babos királylány legyen.

Akiknek az idén nem volt szalagavató

Változott a szakképzési törvény. Azoknak, akik technikusnak jelentkeztek negyedik év végén csak az alaptantárgyakból van előrehozott érettségijük, így valójában az ötödik évben végeznek. Az idei az első olyan évfolyam, amelyik technikusnak tanul, így nem negyedik évben végez az iskolájában. Legyen szalagavató vagy ne legyen, legyen ballagás vagy ne legyen, ez a kérdés lázban tartotta a 12. évfolyamos technikumba járó diákokat.

Bak Róbert és Hoffmann Vajk a Rudas 12.d informatikus hallgatói úgy vélik, hogy ami most elmúlott majd jövőre bepótolják. Viszont nem nagyon örül az ünnep elmaradásának Friedrich Levente, aki szintén érettségi előtt áll, aki úgy véli, hogy most ez az évük érettségivel, de ünnep nélkül marad.

Nagyné Fauszt Csilla meg is magyarázza a bizonytalanság okát: – Volt egy olyan nézet, akkor másfél évig hordják a szalagot, s minden évre jut valami ünnep. Ugyanakkor a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai mindig összefognak a szalagtűző műsor kapcsán, s a többség úgy döntött, hogy a szalagra való jogosultság inkább egy ötödéves tanulóé, mint egy tizenkettedikes, előrehozott érettségit tevő tanulóé, ezért lett az a döntés, hogy jövőre lesz megtartva a szalagavató és a ballagás egyszerre.

Báli ruhák – csak csinosan

Ágota három éve végzett. Eddigi élete legemlékezetesebb ünnepe volt a szalagavatója. Igyekeztek édesanyjával költséghatékonyan kihozni a rendezvényt. Így nekik szerencséjük volt, mert 20.000-ért meg tudták venni a ruhát, a műköröm, a frizura is baráti áron volt, s az osztálytánchoz is találtak jó áron megfelelő ruhát 10 ezer forint alatt. Így a költségeik 50.000 forint alatt maradtak. De azóta már emelkedtek az árak, így erre az alkalomra valószínűleg már nem tudna ennyi pénzből felkészülni. Édesanyja úgy véli, hogy minden, ami boldoggá teszi a lányát, az neki is örömöt okoz.

Ugyan a jobb öltönyök is ma már 50-60 ezer forintnál kezdődnek, de a fiús szülőknek megnyugtatóbb, hogy a szalagavatóra vásárolt öltönyt legalább az érettségin és a ballagáson is tudja viselni a gyermekük, nem egy alkalomra szól. Természetesen a fiúknak sem egyszerű, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor négyszer ötször is „kölcsönzik” őket keringőzni vagy más szalagavatós táncra, ha túl sok lány van kevés fiúra a szomszéd évfolyamon.

Magyar András, a DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola igazgatója elmondta, hogy az idén a harmadéves szakképző iskolát végző tanulóik nem akartak szalagavató műsort. Így elmaradtak a ruhák, a külsőségek. A tanétteremben volt köszöntő, beszéd, szalagtűzés, fotózkodás. Igaz, a szülők sem lehettek jelen a rendezvényen, de készítettek számukra fotókat a gyermekük jeles eseményéről.