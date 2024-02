Az intézmény közösségi-oldalán számolt be az örömhírről, miszerint a 2023. november 28-i véradáson a legtöbb résztvevővel I. helyen végzett a véradóbarát általános iskolák között, és immáron második alkalommal szerezte meg a címet. Mint írták, a dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskolát a Magyar Vöröskereszt példás eredményük elismeréseként két nagy ajándékcsomaggal ajándékozta meg, amik tartalmát az intézmény azon tanulók között osztja majd szét, akiknek felnőtt hozzátartozói részt vettek a novemberi véradáson. Az ajándékot Feth Katalin, a Vöröskereszt területi szervezetének vezetője adta át Árvai Gyöngyinek, a Petőfi iskola intézményvezetőjének.

Az iskola köszönetét nyilvánította ki a városrész önkéntes véradói felé is, hiszen önzetlenségükkel 3-3 emberélet megmentéséhez járultak hozzá. Emellett gratulációjukat fejezték ki a Dunaújvárosi Tankerületi Központ másik három véradó iskolájának, a Vasvári Pál, a Dózsa György, illetve az Arany János Általános Iskolának. A Petőfi iskola a 2024-es évben is jelentkezik véradó helyszínnek, így idén is várja a segítő szándékú donorokat.