A hazai és uniós forrásokból támogatott projektek további zöldenergia-termelő kapacitások kiegyensúlyozott hálózatba kapcsolását is megalapozzák - írta az Energiaügyi Minisztérium az MTI-nek eljuttatott közleményében. A 2023-ban indult, sok esetben célba is ért kivitelezéseknek köszönhetően mások mellett Debrecen-Macs, Eger, Heves, Mezőcsát, Miskolc, Őrmező és Szeged-Fehértó gyarapodik új alállomással. Új trafóval bővült vagy a régi lecserélésével korszerűsödött a bicskei, oroszlányi, perkátai, sándorfalvi és tiszalöki alállomás. További fejlesztések, rekonstrukciók zajlottak vagy indultak Detken, Dunaújvárosban, Hatvanban, Kelenföldön, Kerepesen, Solymáron, Szolnokon és a Tatabányai Ipari Parkban - sorolták. Jövőre még több helyszínen kezdődnek meg beruházások, új alállomás létesül a teljesség igénye nélkül Debrecenben, Füzesabonyban, Gödön, Jászfényszaruban, Lepsénynél, Nyíregyházán, Pécelen, Sajókeresztúron, Soltvadkerten, Szombathelyen, Várpalotán és Zalaszentgróton. A következő esztendőben jelentősen megélénkülnek a távvezetéki fejlesztések. Összesen több száz kilométeren újulnak meg egyebek mellett a Szabadszállás-Dunaújváros áramhálózati összeköttetések. Az idei beruházások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 2023-ban rekordmennyiségű, a tavalyi csúcsot több mint másfelszeresen felülmúló napenergia kapacitás létesült Magyarországon. E fejlesztéseknek is köszönhető a háztartási napelemek átmeneti betáplálási korlátozásának feloldása január elsejével a hálózat 93 százalékán. A kormány a nemzeti helyreállítási terv forrásait a hazai költségvetés terhére megelőlegezve több mint 160 milliárd forinttal támogatja az áramhálózati beruházásokat.