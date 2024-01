A 2024-ben bevezetett CSOK Plusz a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) helyébe lépő új támogatási forma, amellyel házaspárok gyermekvállalás fejében fix, legfeljebb 3 százalékos, maximum 50 millió forint összegű (1 vállalt gyermek: 15 millió forint, 2 vállalt gyermek: 30 millió forint, 3 vállalt gyermek: 50 millió forint) hitelt vehetnek fel, ami jelentősen növelheti a családok ingatlanpiaci vásárlóerejét. Annál is inkább, mert az ország bármely településén felhasználható ingatlan vásárlásra, építésre vagy bővítésre egyaránt. És akkor még nem esett szó a Falusi CSOK-ról, amely 2630 olyan kisebb lélekszámú település esetében kombinálható a gyermekes családok esetében lakóingatlanok vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, illetve korszerűsítéséhez maximum 15 milliós támogatással. Ha még azt is hozzátesszük, hogy ezekhez hozzákapcsolható a hagyományos, legfeljebb 11 milliós kamatmentes Babaváró hitel is, valami nagy változásra számíthatunk. Persze kérdéses, hogy a valóságban hogyan alakul majd mindez.

Aki eladni szeretne, az természetesen a lehető legjobb áron szeretné ezt megtenni, és igyekszik kivárni a piac felélénkülését. Azonban pontosan még a szakértők sem tudják biztosan, mi áll a piac mozgásai mögött. Elvileg az év eleje az az időszak, amikor a fű sem nő, az árak pedig kényszerűen alacsonyak, a gyakorlatban azonban egészen biztosan nem adják egymásnak a kilincset a vásárlók az alacsony árak miatt. Ami sejthető, a megváltozott támogatási rendszereknek köszönhetően többen döntenek az ingatlanvásárlás mellett.

Dunaújvárosban az ingatlanok az országos átlagnál 34 százalékkal, míg a megyeinél 23 százalékkal olcsóbbak. Az előző hat hónapban nem változott számottevően a településen az átlagár. Az eladó lakások esetében: 437 ezer Ft/m²-es ár mellett 216 db, míg az eladó házak esetében: 502 ezer Ft/m²-es áron 39 db értékesítés történt. Az ingatlan.com statisztikája alapján a nem újépítésű ingatlanoknál 2023 novemberében a lakások átlagos négyzetméterára 440 165 Ft/m² volt a településen. Ez lényegében megegyezik az előző év ezen időszakával annak ellenére, hogy tavaly márciusban megjárta a 430 642 Ft/m²-es mélységet is és októberben is mindössze 434 ezer forintot kértek négyzetméterenként. Persze ez messze van 2022 augusztusának 450 ezret is meghaladó értékétől, de ha azt vesszük alapul, hogy 2020 júliusában még csak durván 279 ezret lehetett kérni ugyanezért, pláne, hogy 218 decemberében 234-en állt a számláló, akkor azért elmondhatjuk, hogy jól teljesít az ingatlanpiac. Az eladó házaknál már egészen más a helyzet. Míg 2018 decemberében 214 ezer forint volt négyzetmétere, ez 2022-re már feltornázta magát 412 ezerre, és míg tavaly nyáron majdnem 500 ezer forintra kúszott fel, novemberre visszaesett 471 ezer forintra a négyzetméterenként elkérhető összeg.

Január első napjaiban 22 százalékkal nőtt országosan a használt lakások és házak iránti kereslet az egy évvel korábbihoz képest, ezzel megfejelve a december 15 százalékos erősödést. A fővárosi eladó lakásokra és házakra érkező érdeklődések száma bőven az átlagot meghaladó, 37 százalékos növekedést produkált az idei év elején, míg a megyei jogú városokban 15, a kisebb városokban 14 százalékkal nőtt a kereslet, a községekre pedig 9 százalékos többlet volt jellemző. Mivel a legtöbb vevő a meglévő otthona értékesítéséből finanszírozza a következő otthonát, ezért az ügyletek sikeres lezárása érdekében az eladók is egyre motiváltabbak lehetnek. Emiatt pedig egyre több jó fogással lehet találkozni majd a lakáspiacon is – áll mindez az ingatlan.com közleményében. „Már decemberben megkezdték az új évre való felkészülést a használt lakás vagy ház vásárlását tervezők. A múlt hónapban 15 százalékkal nagyobb volt a kereslet, mint egy évvel korábban. Január első napjaiban fokozták a tempót, 22 százalékkal nőtt az eladó lakásokra és házakra érkező érdeklődések száma. Jelenleg közel 150 ezer eladó lakás- és házhirdetésből válogathatnak a vevők, ami 17 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt. A portál elemzője szerint „A decemberben és az év elején megugró kereslet várhatóan februárban, márciusban jelenik meg az adásvételek számában. Az első negyedévben 5-8 ezer olyan adásvételre kerülhet sor, ami a lakástámogatások bevezetésének és bővítésének köszönhető” Érdemes tehát egyrészt igyekezni azoknak, akik lakásvásárlásra adják a fejüket, és felkészülni a tömeges érdeklődésre, ami miatt az ügyintézés nem kizárt, hogy lassabb lehet.