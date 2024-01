Az újonnan bevezetett vármegye- és országbérletek alig egy év alatt teljesen átvették a korábbi bérletkonstrukciók helyét, felülmúlva ezzel az előzetes várakozásokat. A MÁV-START, a GYSEV, a MÁV-HÉV és a Volánbusz járatain utazók nyolc hónap alatt több mint négymilliót vásároltak az új bérletfajtából. Az eladott bérletek csaknem hatvanöt százaléka vármegyebérlet, írja a feol.hu.

– Az újfajta díjtermék mára már Dunaújvárosban és térségében is teljesen átvette a korábban megszokott bérletek helyét, ez utóbbiak a teljes bérletvásárlásnak mindössze tíz százalékát teszik ki, tíz bérletből kilenc már ország- vagy vármegyebérlet – tette közzé az eddigi tapasztalatok megyei vonatkozását Mészáros Lajos országgyűlési képviselő.

A tanítási időszakban, a legforgalmasabb hónapokban – szeptember, október, november – félmilliónál is több bérlet talált gazdára. A Volánbusz Zrt. tapasztaltai szerint az új, kedvező konstrukciók hatására jelentősen nőtt a tömegközlekedési eszközökön utazók száma.

– Szép számmal akadnak olyanok is, akik a helyközi közlekedésben korábban nem használtak bérletet, ám az új díjtermék hatására már ezt választják. A jegy- és bérletváltási szokások is megváltoztak az első hónaptól kezdve: aki a helyközi közlekedésben bérletet használ, azok kilencven százaléka vármegye- vagy országbérletet vált. Ugyanakkor látjuk, hogy még mindig vannak olyan utasaink, akik számára megérné az átállás az új bérletekre. Az is megfigyelhető, hogy a vármegyebérlet esetében több a buszos utazás, az országbérletnél viszont a vasút dominál – összegezte a tapasztalatokat a szolgáltató kiemelve: az új bérletet rengeteg tanuló veszi igénybe, jelentős részük még a nyári időszakra is kiváltotta, pedig a diákok korábban nyaranta szinte eltűntek a bérletesek közül.