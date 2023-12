A szakmai napon számos érdekes előadást hallgathattak meg a jelenlévők, többek között a rendszerekben felszerelt Hikvision eszközök technikai tudásáról, a már meglévő térfigyelő rendszerek korszerűsítésének lépéseiről. Szó esett arról is, hogy hogyan képes támogatni egy ilyen rendszer a rendőrség felderítő munkáját a bűnüldözésben, ezt különböző esettanulmányok, statisztikák ismertetésével is alátámasztotta az előadó rendőrségi vezető.

Mikola Péter, a Hiteles Kft. ügyvezetője és Werner Tamás, a rácalmási térfigyelő rendszer műszaki ellenőre a konferencián

Fotó: Szilágyi Irén

A konferencia egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért előadásában Mikola Péter, a Hiteles Kft. ügyvezetője mutatta be esettanulmányként a rácalmási városi térfigyelő rendszer újjáépítését „lntelligens térfigyelő rendszerek – Mit tartogatnak a 2020-as évek a térfigyelésben?” címmel. Mint ahogyan azt a szakember előadásának elején megjegyezte, „Rácalmás jókor volt jó helyen”, hiszen a meglévő kamerák cserére érettek voltak a településen, a 2014-ben telepített rendszer központi rögzítőegység pedig már korábban tönkrement, így teljes újjáépítés volt a feladat. Miután a cég 2023-ban tervezte bevezetni az okos rendszereket, így azokat Rácalmáson valósíthatták meg elsőként. Húsz kamerából álló rendszer épült ki, ami idén szeptemberben készült el. Sokakat érdeklő kérdés, hogy mitől intelligens a rácalmási térfigyelőrendszer? Erre a válasz a következőkben van: rendszámfelismerő kamerákat telepítettek a település valamennyi, szilárd burkolatú belépési pontján. A rendszer észleli, felismeri, és külön, kereshető adatként tárolja a gépjárművek rendszámát, színét, és járműosztályát. Járműveket és személyeket észlel a belső pontokon is, valamint a járművek és személyek számlálására és keresésére is alkalmas. Bár a cég jónevű szereplő a biztonságtechnikai piacon, saját távközlési hálózattal rendelkezik, már több mint negyven térfigyelő rendszert épített a régióban és ezer kamerát felügyel, a rácalmási megbízás komoly referencia számukra.

Működés közben figyelhették meg a rendszer eszközeit és tudását a szakmai nap résztvevői

Fotó: Szilágyi Irén

Kicsit előre tekintve a jövőre, a szakember arról is beszélt, hogy már vannak olyan kamerák a világon – csak egyelőre még nagyon drágák – amelyek viselkedéselemzésre is képesek a mesterséges intelligencia segítségével, tehát felismerik például az erőszakot, a futást, az elesést, így egy esetleges bűncselekmény felderítésénél nagyon jó szolgálatot tehetnek. A biometrikus adatelemzés révén pedig rövidesen akár arcfelismerő kamerák is munkába állhatnak a közterületeken. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi jogi szabályozás értelmében egyébként a közterületi kamerák a biometrikus adatokat nem tárolhatják és hangot sem rögzíthetnek.

A konferencia végén műhelymunka, tapasztalatcsere keretében a jelenlévők az üzemeltető szakemberek segítségével ismerkedhettek meg a kamerarendszerek tudásával, technikai paramétereivel.