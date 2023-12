A programok sora már délután három órakor elindult szombaton a Rácalmási Gyermek Színjátszókör és a Barina Néptáncegyüttes gyerekcsoportjának közös produkciójával a kúria szabadtéri színpada előtt felállított hatalmas rendezvénysátor színpadán. A kicsik bájos műsorát kórusok követték, ugyanis a Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény énekkara és a Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület közös fellépéssel készült Márkusné Igmándi Zita vezényletével. A műsor végén közös éneklésre invitálták a közönséget. Ez a hagyomány is már évtizedes, ilyenkor a két kórus mellé felmennek a színpadra további pedagógusok, többek közt a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde dolgozói is. Ebben az évben Pintér Béla: Csoda vár (Legyen minden napod. Karácsony!) című dalát énekelték közösen. Mindkét intézmény alaposan kitett magáért, a sikerért, rengeteg torokból szólalhatott meg ez a karácsonyi dal.

Délután négy órakor Schrick István polgármester, Stermeczki András evangélikus lelkész és Fodor István református lelkész köszöntötte a megjelenteket. A szervezők két nagy színpadi produkcióval is kedveskedtek a település lakóinak. Délután ötkor Agárdi Szilvi énekhangjában gyönyörködhettek, míg este héttől a Magna Cum Laude együttes műsorának tapsolhattak.

Jó lehet rácalmásinak lenni, ugyanis a szervezők egy komoly vendégvárással is készültek, késő délután már hosszú sorok álltak a finomságokért, amivel a helyi lakosoknak kedveskedtek. Nem csak testi, de szellemi táplálékkal is kedveskedtek a rácalmási családoknak, ugyanis az önkormányzat gondozásában megjelent A Duna ékköve című, a települést bemutató lenyűgözően impozáns albumot is átvehették a sátor melegében többek között Németh Miklósné alpolgármestertől, aki a kiadványt gondozta. Akik igényelték, mindenki kaphat ebből a remek kiadványból.

A gyerekekre is gondoltak a rendezvényen. A kézműves épületben a Kreatív Stúdió tartott kézműves foglalkozást, Gróf Ilona pedig a mézeskalácsfestés rejtelmeibe vezette be őket. A rendezvény idejére fényfestéssel, és ünnepi kivilágítással tették varázsaltossá a kúriát, ahol étel-, ital- és ajándék­árusok is várták az érdeklődőket.