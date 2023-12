Az iskola december 7-én, csütörtökön nagyszabású pályaorientációs napot szervez a vegyész, szociális, egészségügyi, valamint szépészeti ágazaton tanulóknak, amely során változatos programokkal, érdekes előadásokkal, izgalmas foglalkozásokkal készülnek, ezzel megkönnyítve a fiatalok döntését.

Az eseményeken nem csak az intézmény végzősei vehetnek részt, sőt, a többi évfolyamnak külön programokat szervez az iskola, hogy a fiatalabbak is feltérképezhessék a szakmában rejlő lehetőségeket. A tanulók számíthatnak cégbemutatókra, kerekasztal beszélgetésekre, szakmai előadásokra, kreatív foglalkozásokra, valamint az ágazatoktól függően üzem- és laborlátogatásokra. A diákok a pályaorientációs napon mindemellett egy különleges beszélgetés részeseivé is válhatnak, hiszen 10 órakor a technikum volt tanítványa, Krencz Nóra írónő is ellátogat az intézménybe, aki személyes történeteiről, élete céljának megtalálásáról mesél majd.