Napok óta lázban tartja a városlakókat az árvíz, amely szerencsére nem éri el a tíz évvel ezelőtti, 2013-as mértéket, amikor is - emlékeink szerint - a Halászcsárda is vízben állt, és a "százlábú" hídnál már nem lehetett behajtani a szigetre. Az egész terület épített környezetét homokzsákokkal védték, amit a csatolt képgalérián keresztül - ide kattintva - elérhetnek. Most nem ilyen tragikus a helyzet, de az Alsó Duna - parti és a Szalki - szigeti bejárásunkkor rengeteg emberrel találkoztunk.

A nagy Duna vízszintben van a kompkikötő betonjával, az illegális sírkertet teljesen elnyelte a folyó. A Szalki - sziget strandöblében sajnos megannyi uszadékot, szemetet láttunk, ma is teli közterületi kukákkal. Pedig ezek ürítésére azért lett volna idő. A régi Remix épületének teraszáról az egész elöntött terület látható volt. És a víz az előrejelzések szerint még 50 cm-t emelkedik, és pénteken tetőzik Dunaújvárosban.