December 16-án a dunaújvárosi Munkásművelődési Központban, a harmadik emeleti nagyteremben tartották az alapítvány Mikulásváró rendezvényét. Az esemény két részből állt: szólt az SNI-s (speciális nevelésű igényű) gyermeket nevelő, érintett családokról, és megszólította a szakembereket, szülőket is.

Ugyanakkor a felnőtteknek szánt programra az alapítvány megnyerte előadónak Az autista vagyok elnevezésű YouTube csatorna egyik alapítóját, szereplőjét, Fekete Gy. Viktort. SNI-s témában kevés képzési lehetőség, hiteles tudásanyag férhető hozzá, ezért van nagy jelentősége az érdeklődő szülőknek, pedagógusoknak, és segítőszervezetek szakemberei számára, hogy az alapítvány felkérte és elhozta a helyi közösségnek a szakértőt.

A gyermekeknek szánt programra csak érintett családokat vártak, ebben a programrészben több meglepetéssel is készültek a szervezők. Fellépett Lui a bűvész, „vaklufis” Norbi lufit hajtogatott és a Mikulás is meglátogatta a gyerekeket, aki csomagokkal és „Jó gyerek oklevéllel” jutalmazta a lurkókat. Az előadás után az érintett gyerekek egy másik teremben (307-es) gyerekfelügyelet mellett szórakozhattak tovább, amíg a szülők és szakemberek zavartalanul beszélgettek „tabutémákról” is. Fekete Gy. Viktor előadását bárki — aki érdeklődik a téma iránt — megtekinthette.