December 21-én, csütörtök délután a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében Vargáné Kaiser Katalin köszöntötte a megjelenteket Ünnepi beszédében többek között elhangzott:

– A karácsonyi várakozás ünneplőbe öltözteti az emberek lelkét is. Ilyenkor kicsit megváltozunk, visszatérünk a hétköznapok rohanásában háttérbe szoruló értékekhez. Jobban figyelünk egymásra, feldíszítjük az otthonunkat is. Hiszen mindannyiunk számára fontos, hogy valakivel együtt legyünk, megéljük a valahová tartozás élményét. Ez a várakozás hozza el számunkra azt a néhány napot, amikor a hétköznapokat hátrahagyva, családi körben tölthetjük legszentebb ünnepünket. Az adventi időszakban létrejövő közösségi találkozások segítségével mi Önökkel együtt készülünk az ünnepre. Az Idősek számára rendezett karácsonyi ünnep a megbecsülésünket mutatja és az egymásra történő odafigyelést is szolgálja.

Farkas Erik zenés műsorával köszöntötték a megjelenteket

Fotó: Horváth László

A köszöntő után Farkas Erik színművész zenés műsorával hangolódhattak az ünnepekre a résztvevők.