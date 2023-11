A rendezvény célja, hogy a látogatók megismerhessék közelebbről is az országban működő gyárak tevékenységét, egyedi megoldásait, amelyek képesek az innováció, a kutatás-fejlesztés, a szervezetfejlesztés és a menedzsment területén világszínvonalú eredményeket elérni. Virtuális barangolásra és személyes részvételre egyaránt lehetőség van, amelyekre a Modern Gyárak Éjszakája weboldalán tudnak jelentkezni az érdeklődők.

A programhoz már harmadjára csatlakozik a dunaújvárosi központú Darusín Kft. is., és az internetes felület listája alapján idén az Épduferr Nyrt. is betekintést enged a Verebély úti egységébe.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Nyilván a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében korlátozottak a férőhelyek, ám ha nagy az érdeklődés, még indíthatnak újabb turnusokat a résztvevő gyárak. Ilyen volt tavaly a Darusín esetében is, hiszen az előzetesen tervezett öt csoport helyett végül tíz csapatot, mintegy kétszáznegyven látogatót vezettek körbe a Neumann János úti székhelyükön. Családtagok, pályaválasztás előtt álló, illetve már adott szakmát tanuló diákok, sőt, még más vállalkozás képviselői is jelentkeztek akkor a barangolásra. A jövő pénteki programra pedig már hetven jelentkezőnél tartanak. Látnivaló most is bőven akad az újonnan érkezőknek a Darusínnél, kezdve a továbbfejlesztett, modernizált üzemegységeitől a technológiai berendezésekig. A rendezvény apropóján Radvánszki Sándorral, a cég ügyvezetőjével arról is beszélgettünk, hogy milyen fejlemények történtek vállalatuk életében.

Stratégia és bizalom

A vasmű sorsának alakulásában igencsak érintettek ők is, hiszen a gyár területén van egy saját egységük is, ahol mintegy százhúsz munkavállalójuk dolgozik. Sajnos a felszámolási eljárás miatt jelentős káruk keletkezett (erről egy korábbi interjúban nyilatkozott az ügyvezető), de bizakodva várták, hogy pozitív irányban rendeződik a vasmű ügye. Mint ismert, sikerrel zárult a vételi eljárás, s már új cégvezetéssel működtetik a gyárat. Radvánszki Sándor ezzel kapcsolatban elmondta, reméli, hogy az új vezetésnek is fontos lesz a bizalmi kapcsolat kialakítása a régi és leendő partnerekkel, s mihamarabb fel tud állítani egy olyan stratégiát, amely tervezhető jövőképet vázol fel a partnereknek.

Kezelhetőbb energiaárak

Az energiaválság szinte minden ágazatra hatással volt, a rendkívül magas árak miatt lépéseket eszközölt a Darusín. Mint azt Radvánszki Sándor elmondta, a tavalyi csúcspontról mára kezelhetőbbek lettek az árak, a gáz és az áram is körülbelül a felére csökkent, ám még így is jóval magasabbak, mint a válság kezdete előtt. A lehetőségeikhez mérten napelemeket telepítettek, amelyek a változó díjak miatt aránylag hamar meg is térülhetnek. A teljes üzemi terület 95 százalékában új, LED-es fényforrásokat is felszereltek.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mintegy száz tanuló

Idén májusban együttműködési megállapodást kötött a cég a Dunaújvárosi Szakképzési Centrummal, és duális partnerként bekapcsolódtak a szakemberek képzésébe. Eddig már hetvennégy tanuló oktatását valósították meg, most novembertől újabb huszonkét diákot fogadnak, akiknek a saját oktatóik vezetésével mutatják meg többek közt a gépészeti, szerkezetlakatosi, villamosipari szakmák csínját-bínját. Mivel jelenleg felnőttképzési rendszerben végzik az oktatást, lehetőség van akár az alvállalkozóik munkavállalóinak is részt venni a képzéseken. Szeretnék bővíteni a képzési lehetőségeket, például kiterjesztve a nappali tagozatos fiatalok oktatásával, amelyhez saját beruházásként oktatógépekkel és műszerekkel szerelnék fel üzemüket.