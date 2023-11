A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár arra biztatja a városkában lakó gyermekeket, hogy írjanak levelet a Mikulásban, amelyben elmesélhetik, lerajzolhatják az elmúlt év fontos történését. Olyasmiről írjanak, rajzoljanak, ami arra utal, milyen jó gyerekek voltak. Mert a Mikulás idén is eljön a Rácalmásra a gyermekekhez.

A leveleket december 2. és december 4-én este 20 óráig kell bedobni a művelődési ház könyvtár felőli bejáratánál elhelyezett Mikulás postaládába. Ha a rénszarvasok ügyesek és gyorsak, december 6-án reggel várhatják a levelet író gyerekek a Mikulást - hirdeti az intézmény. Hozzátéve: ne felejtsék el a borítékra ráírni a lakcímet, a lakóházuk kapujára pedig ragasszanak egyet a postaládánál található matricák közül, hogy a Mikulás könnyebben odataláljon a levél írójához.

Továbbá az áll a művelődési ház és könyvtár plakátján, hogy: "Ha anyu vagy apu lefényképezi a művelődési háznál a Mikulásnak írt levél "feladását" a fotók Facebookra való feltöltésénél használjátok a #RácalmásiMikulás2023 hashtaget, valamint be is tudjátok jelölni a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárat helyszínként, hogy más gyerekek szülei is lássák, és az ő gyerekeik is tudjanak levelet írni a Mikulásnak."