A börzén egyebek mellett olyan cégek is képviseltették magukat, mint a Pridgeon & Clay Kft., a Paks II. Zrt., a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, a PannonDiák Iskolaszövetkezet, vagy a Magyar Honvédség, de a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara is várta az érdeklődőket, akik az intézmény standjánál tájékoztatást kaphattak az alapszakmákról és gyakorlati képzőhelyekről is.

A nap délután tovább folytatódott, méghozzá az egyetem „P” épületében, ahol Területi Innovációs Platform keretében két előadásra került sor. Kuti János megnyitóját követően Czifra Sándor tartott tájékoztatót a tananyagfejlesztésről a munkahelyi belső képzésekhez a DUE közreműködésével, majd Sófalvi István előadása következett, aminek témája: mint felnőttképzési intézmény, hogyan tud segíteni az Egyetem, a vállalatra, egyénre szabott rövid időtartamú személyes képzésben.

A délután folyamán továbbá több helyszínen zajlott a Tudományos Diákköri Konferencia is, amely során a hallgatók bemutathatták TDK-dolgozataikat a zsűrinek.