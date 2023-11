Mostanában egyre többen és egyre többen használják a közösségi oldalakat, hogy információkat, eredményeket osszanak meg. Arról kérdeztük a kancellárt, hogy milyen folyamatok, okok és okozatok vannak a hat szakképző intézményt tömörítő szervezet eseményeit, eredményeit népszerűsítő bejegyzések mögött:

– Először is nem csupán a Lorántffy iskolában történtek és történnek felújítások, és nem is csupán ablakcsere volt az intézményben, de ez a poszt tényleg erről szól. És valóban mindezek közül a leglátványosabb az ablakcsere, amelyre szerencsére nemcsak a Lorántffy Technikum és Kollégiumban, hanem a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola Vasmű téri épületében is lehetőségünk van. Összesen 100 darab ablakot cserélünk, s ezzel nagyon jelentős előrelépést teszünk annak érdekében, hogy a komfortosabb körülmények között várjuk a telet.

Fotók: Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

– Egy újabb posztot hadd idézzek ide, amely egy új fűnyíró traktor beszerzéséről szól: „Karbantartóink feladatai közé tartozik a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 15 telephelyén, több, mint 40 ezer négyzetméteren a zöldterület kezelése... Az elmúlt évtizedben erre a célra használt traktor elromlott, további javítása gazdaságosan nem megoldható.”

– Mielőtt belekezdenék, hangsúlyozni szeretném, hogy gyakorlatilag a várossal együtt épültek a középiskolák, s bizony a legfiatalabb is több évtizedes múltra tekint vissza, így mindegyikre ráfér már a felújítás. És ahogy olvashatták, mindezek mellett karbantartásra és új eszközök cseréjére is van szükség bőven. Természetesen mivel nem rendelkezünk korlátlan anyagi forrással, így nem lehetséges, hogy mindent egyszerre újítsunk fel, ezért igyekszünk tervszerűen haladni, s a szükséges és fontos feladatokat az intézmények vezetőivel egyeztetve egy több éves karbantartási-felújítási terv alapján végezzük el. A munkálatok között vannak jól láthatók és láthatatlanok. A biztonság szempontjából nagyon fontos, de láthatatlan munkálat például a villamos hálózat karbantartása, felújítása, mely folyamatos teendőt ad. De meg kell küzdenünk a beázásokkal is. A Kereskedelmi iskola tankonyhájának beázása évek óta nehézséget okozott.120m2-es tetőrész szigetelési munkálatait kellett elvégeztetnünk az idei évben. Emellett a Rudas kollégium és a Dunaferr iskola Apáczai telephelyén is ugyanerre a problémára kellett megoldást találni. De igyekszünk korszerűsíteni is. Volt olyan év, hogy a napelem-beruházások voltak a fókuszban, most sor kerülhetett a nyílászárókra is. Ahogy mondtam, mindegyik intézményben olyan korszerűsítéseket és beruházásokat, fejlesztéseket hajtunk végre, amelyekre az adott iskolában éppen szükség van. A hat intézmény 15 telephelyen bőven ad rendkívüli, előre nem tervezhető feladatokat is.

A tavalyi fűtésszezonban az energiaárak jelentős emelkedése miatt megszorításokat kellett alkalmazni. Az idei fűtésszezonban mi várható?

– Tavaly télen minden intézményünkben biztosítottuk a megfelelő hőmérsékletet, a diákok és oktatók megértéssel fogadták a kialakult helyzetet. Az oktatás zavartalanul folyt az intézményekben, nem maradtak el órák. Ésszerű gazdálkodással mégis sikerült jelentős energiamegtakarítást elérni. Idén télen nem lesz hőmérsékleti korlátozás a közintézményekben, azonban az elvégzett ablakcseréktől további energiahatékonyság javulást várunk.

– Egy újabb face-bejegyzést hadd idézzek...

Nagy örömünkre ma megérkeztek a Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Technikum nappali és esti fotográfus képzéséhez szükséges eszközök! Digitális fényképezőgépek, adapterek, vakuk, objektívek, lámpaállvány és minden egyéb kiegészítő, melyek segítségével a fotózás csínját-bínját elsajátíthatják diákjaink.

– Ez például a nappali és felnőtt fotográfus képzésünk eszközeit érinti, amely a pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér technikumban indul. Sokan nem is gondolják, de mivel mi szakképzéssel foglalkozunk, a szakmák csínját-bínját csak megfelelő eszközök birtokában lehetséges elsajátítani, így az ágazati alapképzéshez szükséges eszközökkel rendelkeznünk kell. Ezek között vannak könnyebben beszerezhetők, olcsóbbak, de sok kell belőlük, gondoljunk csak egy szakács vagy egy cukrász képzés alapanyagaira, de vannak drágább eszközök, pl. szoftverek, gépek, amelyek szintén elengedhetetlenek ahhoz, hogy igazi jó szakemberek kerüljenek ki a kapuinkon. Ezek mind-mind az iskoláink rendelkezésére kell, hogy álljanak.

Itt mindjárt el is jutottunk a vállalatokhoz, intézményekhez, ahol a gyakorlati tudásukat elmélyíthetik a diákok. Hogy állnak duális partnerekkel?

– Vannak nagyon jó partnereink, de persze lehetne belőlük még több, hiszen az a célunk, hogy a diákjaink a legalaposabb felkészültséggel és piacképes tudással hagyják el az iskolapadot. Szerencsére egyre több vállalkozás tekinti előnynek, hogy náluk sajátíthatják el a leendő szakemberek a szakmát, hiszen lehetőségük van arra, hogy akár a leendő munkavállalókat is kiképezzék.

Ahogy a posztjait olvasom és a képeket nézem igyekszik személyesen ott lenni, ahol a munkák folynak. Van, hogy az egyik iskolaépület tetején készült fotója...

– Természetesen érdekel, hogy mikor mi történik az intézményeinkben, és igyekszem személyes jelenlétemmel is közvetíteni, hogy számomra egy-egy projekt sikeres kivitelezése nem kizárólag pénzügyi kérdés, hanem a megfelelő, biztonságos munka- és oktatási környezet biztosítását is jelenti. De régen rossz lenne, ha egy kancellárnak minden esetben személyesen kellene felügyelni, hogy a megrendelt munkák határidőben és megfelelő minőségben készülnek-e el. Ez egy csapatmunka, melyben nagyban támaszkodom kollégáim szakértelmére.

A hagyományoknak megfelelően az idén is volt szakképzés napja. Ahogy láttuk ismét sikeres volt a rendezvény.

– Nagyon sok a változás, nagyon sok a fejlődés, bővül a kínálatunk, ezt igyekszünk évről évre megmutatni. A következő napokban, hetekben iskoláink nyitott napot is tartanak ahol a leendő diákjaink és szüleik tájékozódhatnak, információt gyűjthetnek, inspirálódhatnak. Meggyőződésünk, hogy szakmát tanulni fontos, no és soha sem késő. A szakképzés a jövő lehetősége!

Fekete Györgyi