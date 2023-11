Tudományos Hét 2 órája

Előadások, TDK, tésztahídépítő verseny és karriernap

A hagyományoknak megfelelően idén is megszervezi a Dunaújvárosi Egyetem a Tudományos Hetet, amelyen az intézményi szekcióülések előadásain kívül olyan programok is színesítik a kínálatot, mint a hallgatói TDK, a tésztahídépítő verseny és lesz karriernap is.

A Tudományos Hét november 6-án az "A" épület nagytermében a plenáris üléssel veszi kezdetét, amelyen a hidrogén témakörében olyan előadók készülnek érdekességekkel a publikumnak, mint például prof. dr. Lukács János a Miskolci Egyetem képviseletében, illetve Horváth Zoltán, a Linde Géz alkalmazástechnikai vezetője. A november 9-ig tartó rendezvénysorozat során a látogatók számos előadást hallgathatnak meg: intézményenként, úgynevezett szekció ülésekre osztva szemezgethetnek a tudományos értekezések közül. Hétfőn 14 órától lesz a neveléstudományi és a társadalomtudományi szekció, benne olyan témakörökkel, mint a fenntarthatóság, a gyermeki tanulás Z generációs értelmezése vagy éppen a robotok az oktatásban. November 7-én 9 órától négy intézményi (informatikai, műszaki, társadalomtudományi, természettudományi és környezetvédelmi) terület tudományos témáival folytatódik a sorozat. Ezen a napon (16 órától) rendezik meg a tésztahídépítő versenyt is, amelyen a kereskedelmi forgalomban kapható száraztésztából kell a versenyre jelentkező egyetemi és középiskolai csapatoknak a lehető legnagyobb terhelést elbíró kompozíciókat létrehozniuk. November 8-án, szerdán 10 órakor kezdődik a karriernap, amelynek során az "A" épület folyosóján várják a munkáltatók és sok más szervezet képviselői is az érdeklődőket. 13 órától a hallgatók veszik át a főszerepet, s mutatják be a TDK-dolgozataikat (Tudományos Diákköri Konferencia) a zsűrinek. Zárásként november 9-én az online térben rendeznek meg egy nemzetközi konferenciát. A részletes programokról, a szekcióülések témáiról az egyetem honlapján olvashatnak bővebb információt.

