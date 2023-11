Sokszor hallani, hogy egy-egy jelentős esemény kapcsán valaki kijelenti, élete egyik legszebb napja volt. Most így vagyok ezzel én is. Szombaton ünnepelték a jeges sportok képviselői azt, hogy 1973-ban, pontosan ötven éve adták át a vidék első műjégpályáját Dunaújvárosban. Nos, nekem ez a szombati életem egyik legszebb napja volt. (Pedig szerencsére volt jó néhány remek élményem.) A szombati ünnepség többszörösen is kitörölhetetlen lesz az életemből. Találkoztam olyannal – Heffler Zsolt –, akit lassan negyven éve nem láttam, ott lehettem mint egykori játékos, és most erről a remek eseményről tudósíthattam a Dunaújvárosi Hírlapot.