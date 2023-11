Orbán Viktor miniszterelnök az újonnan kinevezett főispánokkal tartott egyeztetésen felhívta az Ön figyelmét is arra: a főispánok ugyan egy hivatalt vezetnek, de nem hatósági attitűdre van szükségük, hanem partnerségi szellemben kell az emberek, és ügyeik felé fordulniuk. Mennyire érzi magáénak ezt az intelmet?

- Teljes mértékben. Korábban is mindig azt vallottam, hogy nem elég beszélnünk a jó állam koncepciójáról, azt meg is kell valósítanunk. A szolgáltató közigazgatás sokkal többet jelent az egyszerű jogalkalmazásnál. Azt szoktam példázni a kollégáknak, hogy amikor egy építéshatósági engedélyezési eljárás érdemi döntéssel zárul, az még csak a kettes osztályzat. Akkor vizsgázunk jelesre az ügyfelek ügyeinek intézése során, hogy ha a szolgáltató magatartást tanúsítunk. Azaz egy olyan közreműködés valósul meg, amikor a jogszabályokat maximálisan betartva megismerjük az ügyfelek elvárásait, igényeit, és megpróbálunk ezekhez alkalmazkodni, és adott esetben olyan megoldási alternatívát tudunk adni számukra, amely összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal, és az ügyfél számára is kedvező.

Miért választotta az államigazgatást?

- Talán családi alapon rögződött bennem, a nagymamám is ezen a területen dolgozott. Kisgyerekként gyakran látogattam meg az irodájában, és megtetszett ez a hivatás.

48 esztendősen az ország egyik legfiatalabb főispánja...

- Nagy megtiszteltetés. A Kormányhivatalban töltött tíz éves vezetői szakmai gyakorlatomnak köszönhetően bízom benne, hogy helytállok.

Mi a siker értékmérője az Ön számára?

- Magyari Zoltán kiváló jogtudóst idézve: "az állampolgárok megelégedettsége". Ha ezt elérjük, akkor jól dolgozunk.

Melyik pozíció volt a legnagyobb kihívás eddigi pályája során?

- Mór város jegyzőjének lenni. Mert a korábbi feladatomhoz képest lényegesen nagyobb előrelépést jelentett, hiszen korábban egy kisebb településen, Zámolyon láttam el a jegyzői feladatokat. Különösen szép feladat volt a szülővárosomban helytállni. A jegyzői pálya mindig is vonzott, ez volt a szívem csücske.

Mennyire voltak határozott ambíciói a pályája elején?

- Emlékszem, amikor az Államigazgatási Főiskolán egyszer az egyik szemináriumvezető megkérdezte a hallgatókat, hogy ki milyen pozíciót szeretne betölteni, én rávágtam, hogy közigazgatási államtitkár szeretnék lenni. Erre halk kuncogás volt a válasz. A főispáni tisztség tulajdonképpen közigazgatási államtitkársági besorolásnak felel meg…

A nagymamája mellett mi inspirálta erre a hivatásra?

- A segítőkészség. Tréfásan azt szoktam mondani, hogy a temérdek rossz szokásom mellett van néhány jó is. Ezek egyike, hogy mindig komoly empátiával fordulok az emberek problémáihoz. A rendelkezésre álló jogszabályi keretek között mindenki számára megoldást szeretnék találni.

Tősgyökeres móri?

- Igen, Móron születtem, ott jártam óvodába, általános iskolába, azóta is ott élek, ott élnek a családtagjaim, közeli rokonaim is.

Mit vitt magával a nagybetűs életbe a móri fiatal korából?

- A kötelességtudatot. Mindenekelőtt a tiszteletet és a becsületet. Fontos a szorgalom is. Ebben Mór nagyon szerencsés, mert komoly sváb hagyományokkal, gyökerekkel rendelkezik. A svábok is hozzájárulnak a település fejlődéséhez.

Honnan ered a vezetékneve?

- Bár többször kutattam, egyértelmű választ nem kaptam rá, pedig egyetemi professzorok segítségét is kértem. Kossuth Lajos egyik személyi titkára Tanárki volt. Erre nagyon büszke vagyok, de a név eredete egyelőre rejtély a számomra.

Móron, illetve Mórról aztán merre vezetett az útja?

- 2013 január elsején a frissen megalakuló járási hivatal vezetője lettem Móron. Nagyon szép és nagy feladat volt, hiszen egy teljesen új hivatalt kellett létrehozni, működtetni. Ez nagyon jól sikerült, amit az is jól példáz, hogy a területi közigazgatásért felelős államtitkár Móron jelentette be a járási rendszer elindulását.

2013 őszén azt mondta: Fejér kettéosztottságát jelzi, hogy míg a déli részen sok a munkanélküli, addig északon dinamikusan fejlődő vállalkozások jöttek létre, és működnek. Jelenleg mennyire érzékelhető kettéosztottság?

- Jelentős eredményekről lehet beszámolni. Míg 2014 körül körülbelül 20 ezer regisztrált munkanélküli volt, 2020-ra hét-nyolcezerre csökkent a létszámuk. A pandémiát követően megemelkedett ez a szám, majd sikerült kontrollálni a helyzetet, az álláskeresőket visszavezetni a munkaerőpiacra. Ennek érdekében nagyon sokat tett a foglalkoztatási főosztályunk, illetve a járási hivataljaink foglalkoztatási osztályai. Jelentős előrelépés a Start mintaprogram, amelyben az enyingi és a sárbogárdi járásunk vett részt. Az előrelépést a mezőgazdasági termékek előállításának támogatásával, valamint a közfoglalkoztatási programba a regisztrált munkanélküliek bekapcsolását sikerült elérni.

Hogyan látott munkához? Milyen célokat tűzött maga elé?

- A legfőbb feladata a hivatalnak, hogy a jó állam koncepciójának és a szolgáltató közigazgatásnak megfelelő tevékenységet fejtsen ki. Ennek pedig legfőbb mutatója, hogy az állampolgárok elégedettek legyenek a hivatal működésével. Fontos, hogy a jogi személyeket, a gazdasági élet szereplőit is segítsük, hiszen Magyarország fejlődő-képességének záloga a gazdaság teljesítőképessége. Ehhez nem elég a különböző szabályzatokban meghatározott jogi keretet biztosítani, hanem a rendelkezésünkre álló eszközökkel maximálisan segíteni szükséges az állampolgárok és a vállalkozások boldogulását.

Forrás: feol.hu