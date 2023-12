A II. világháború lezárását követően megindult az ország újjáépítése és szovjetizálása. A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) vezetősége 3-4 év alatt, szovjet mintára létrehozott tsz-ekbe akarta kényszeríteni a magyar parasztságot. A kollektivizálás hazánkban 1948 nyarán került előtérbe, Dunapentelét leginkább az 1949-1953 között lezajlott első kampány érintette. Közben megkezdődött Dunapentele határában az új város építése. Az építkezés megkezdéséhez földeket sajátítottak ki kártalanítás nélkül – összesen 1200 katasztrális holdat –, munkásokat telepítettek be a családokhoz és helybeliek is kuláklistára kerültek – akár azért, mert a fő utcán volt házuk, de a régi sérelmek is okozhattak gondokat.

Dunapentelén a kuláknak bélyegzett családok kitelepítésére 1950. november 30-ról december 1-re virradó éjjel került sor. Ezen az éjszakán (Kiss S. Anna gyűjtése szerint) 42 családot, 128 főt űztek el a településről. A kitelepített családokat Szarvasra, Kondorosra, Túrkevére, Hajdúnánásra és Püspökladányba költöztették el. A kitelepítési végzés azzal indokolta az eljárást, hogy ezeknek a személyeknek a jelenléte aggályos a településen. A végzés értelmében a családoknak fél óra állt a rendelkezésükre, hogy összepakoljanak. Családonként az alábbiakat vihették magukkal: egy kocsi, egy ló, egy tehén, egy disznó, egy zsák termény az állatoknak, valamint ruhák, élelem, ami a kocsin elfért és sebtében fel tudtak rá tenni – de gyakorlatilag a családok berendezett házaikat, bútoraikat, minden ingóságukat és személyes tárgyukat hátra kellett, hogy hagyják.