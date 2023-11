A legutóbbi parlamenti ülésen egy ellenzéki képviselő egy környezetvédelmi kormányrendelet kapcsán szólalt fel. Nevezetesen a kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva elrendelte, hogy az adott környezetvédelmi hatóság a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett környezetvédelmi hatósági szerződést köthet az adott céggel. Ezt az ellenzéki képviselő az akkumulátor gyárak működése kapcsán félre értelmezte. Válaszában Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, a Dunaferr-t be kellett volna zárnunk. Bizonyos szabályok szerint be kellett volna zárnunk. A Dunaferr-t meg kellett menteni, mert több ezer ember dolgozott ott. És a Kormány inkább úgy döntött, inkább a szabályokat módosítja annak érdekében, hogyha sok munkahely forog kockán, el lehessen tekinteni bizonyos eljárási szabályoktól. Ezért a Dunaferr továbbra is működik, több ezer ember meg tudja keresni a családja számára a kenyeret. Mint ismeretes, a Dunaferr tavaly decemberben felszámolás alá került, és úgy sikerült ezt megtenni, hogy közben a működés biztosítása mellett értékesítésére is sor került.