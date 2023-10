Bajnok lett a plakátzsaru címmel közölt interjút a napokban a Zsaru Füle László Gábor őrmesterrel, melyben a többi között kiderül, a fiatal rendőr engedéllyel rendelkező németjuhász-tenyésztő, saját kenneljéből pedig két kutya is a rendőrségnél szolgál, egy pedig a büntetés-végrehajtásnál. Összeért a két hivatása. Elmondta, édesapjától örökölte a fajta iránti rajongást, 11 évesen már saját kutyája volt, édesapjával kutyaiskolába is járt – idézte fel a rácalmási Von Ralmashof németjuhász-kennel tulajdonosa – olvasható társoldalunkon, a feol.hu-n.

De hogy került a képbe a rendőrség és a küzdősport az egyébként Dunaújvárosban, gépész szakirányon érettségizett fiatalembernél? – Leginkább a rendőri pálya iránt vonzódtam. Egy bevetési egység tagjaként képzeltem el magam, és ebben nyilván az is szerepet játszott, hogy akkor már küzdősportoltam – magyarázta. Idén márciusban szerelt fel a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közrendendvédelmi osztályára. Közben egy régi barát ajánlására lehetőséget kapott, hogy felvételizzen a vármegyei mekta állományba, ami sikerült is neki, s elmondása szerint köztük kezdettől fogva a helyén érzi magát.

Hamar kiderült, a küzdősportban is igazán tehetséges, Füle László Gábor hét évvel ezelőtt volt először dzsiudzsicuedzésen. – A baráti társaságomnak köszönhetem, hogy hét éve a brazil dzsiudzsicu a szenvedélyem. Ennek az egyik szabályrendszere a grappling, ami egy ütés és rúgás nélküli, összekapaszkodós, földharcközpontú küzdősport maximális koncentrációval és megfeszüléssel. Míg a dzsúdóban egy jó dobás eldönthet egy mérkőzést, a grapplingben ott indul a viadal, ahogy leérünk a földre – mondta el az őrmester. – Két évvel ezelőtt a Grappling Magyar Bajnokságon voltam harmadik, tavaly a második helyig értem, idén pedig megnyertem a 71 kilogrammos súlycsoportot. Ezért Gyetvai Balázs barna öves mesternek is köszönettel tartozom. Jövőre talán nemzetközi versenyen is kipróbálhatom magam - tekint a jövőbe.

– Engem a brazil dzsiudzsicu tanított meg arra, hogy a befektetett munka megtérül. Ha odafigyelek a technikai edzésen, az elegendőnél is többet csinálok az ismétlő gyakorlatokból, és időben kezdem a fogyasztást, akkor a versenyen nincs mitől tartanom. Ez a bajnoki öv a bizonyíték rá, hogy ezúttal mindent jól csináltam – mesélte a Zsaru magazinnak. A dunaújvárosi Fox Küzdősport Sportegyesület kék öves versenyzőjének fülein sem látni, hogy hét éve gyúrják a tatamiba. Ezt több toborzóplakát is igazolja, ugyanis dzsiudzsicubajnok, rendőr, kutyatenyésztő, gépész identitása mellett ő a megyei rendőrség hivatalos „plakátzsaruja” is.