A koronavírus-világjárvány miatt jelentősen megnőtt az interneten bonyolított ügyletek száma, és részben talán a kényelmi szempontok miatt is, de megmaradt a nagy forgalom a digitális térben. Sajnos ezzel párhuzamosan a bűnözők is erre a frontra helyezték át a fókuszt, s újabb és újabb csalási módszereket dolgoznak ki arra, hogy pénzhez jussanak.

Szövegük az van!

Ahogy azt az előző cikkünkben is írtuk, már az eladót is megkárosíthatják a bűnözők például úgy, hogy a meghirdetett termékre jelentkeznek, azt állítják, hogy átutalták az ellenértéket, viszont azt kérik az eladótól, hogy néhány adatot adjon meg a vásárlás érvényesítéséhez. Általában egy olyan oldalra irányítják a gyanútlan eladót, ahol ha valóban megadja a szenzitív adatokat, akkor azok birtokában hozzáférnek bankszámlájához, s mire észbe kapna az áldozat, már le is nullázták a számláját.

A bűnözők nem restek a rendőrség nevével is visszaélni, és azzal hívják fel telefonon (vagy keresik meg e-mailben) a sértettet, hogy valami jogcímen bírságot kell befizetnie. Ha valaki nem kellőképpen gyanakvó, bizony be is fizeti a hamis összeget.

A leggyakoribb módszer az, amikor valamelyik bank ügyintézőjének adja ki magát a csaló. Téves utalás, hackertámadás, vagy csak egy egyszerű adategyeztetés címén próbálja megszerezni a sértett bankszámlaadatait.

Azzal is rendszeresen próbálkoznak, hogy valami igen kecsegtető ajánlattal, nyereménnyel, sőt, akár ajándék reményében hitegetik az embereket. Ilyen esetekben általában ugyancsak bankszámla adatokat próbálnak megszerezni, vagy bizonyos összeg befizetését (előre utalását) kérik a nem létező jutalom megszerzéséhez.

A legnagyobb veszélyt és egyben az átverés legnagyobb bizonyosságát az jelenti, amikor az AnyDesk nevű alkalmazás telepítését kérik a bűnözők. Ez egy olyan program, ami távoli hozzáférést biztosít a bűnözőknek, akár 500 kilométernyi távolságban is képesek arra, hogy lássák a telefonon vagy a számítógépen lévő minden adatot és dokumentumot (fényképeket, videókat, programokat és egyéb fájlokat). Soha ne telepítsük ezt az alkalmazást, a bank sem kér ilyet az ügyfelektől!

Országosan is nagy a baj

Mint azt Kiss Dénes vázolta, az utóbbi időben rendkívül megszaporodtak a feljelentéseket arról, hogy csalás áldozatává váltak a sértettek. Az elmúlt héten például két személy is jelentkezett a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, egyikük számlájáról 1,98 millió forintot, másikukéról 2,9 millió forintot emeltek le. Az őrnagy hangsúlyozta, ha úgy érezzük, hogy átvertek minket, nem szabad tétovázni, hanem azonnal jelenteni kell a rendőrségen. Ilyenkor még forró nyomon van az ügy, és azonnal megtehetik a szükséges intézkedéseket. Például egy téves-hamis utalást még megállíthatnak a rendőrök azzal, hogy lefoglalják a tranzakciós összeget. Ekkor még kinyomozhatják, hogy hova-kihez is ment volna a pénz. Ezzel egyidőben a sértettnek is le kell tiltania a bankszámláját, hogy további pénzeket ne emelhessenek le róla.

A rendőrség létrehozott kiberbűnözési osztályokat országos és vármegyei szinten is, hogy egységesen kezelhessék az ilyen jellegű bűncselekményeket, és ezáltal hathatósabban deríthessék fel a bűnözőket.

Csodák igenis léteznek!

Egy szeptemberi eset ékes bizonyíték arra, hogy ha csalás áldozatául is estünk, nincs veszve még minden, csak tegyük meg a szükséges lépéseket. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán tette közzé azt a köszönőlevelet, amelyben a sértett leírta, hogy ötmillió forintot csaltak ki tőle, ám a rendőrség hathatós intézkedéseinek révén sikerült visszaszerezni 4 millió 37 ezer forintot (a többit már levette a csaló a számláról).

Múlt heti hír az is, hogy a Mátrix Projekt keretében a rendőrök elfogták azt a hatvani férfit, aki ötvenöt esetben csapott be és károsított meg jóhiszemű vevőket online térben. A csaló 2023 januárjában mobiltelefonszámával regisztrált egy online gépjárműhirdetési oldalon. Ezt követően sorra adta fel a hirdetéseket olyan járművekkel kapcsolatban, amelyekkel soha nem is rendelkezett. A megtévesztett áldozatok (akiktől előleg kifizetését kérte) a nekik küldött, valótlan kiállítói adatokat tartalmazó előlegszámla alapján az esetek nagy részében több százezer forintot utaltak el a megadott számlaszámokra. Ezt követően azonban egyetlen esetben sem került sor a tényleges átadásra, vagy a pénz visszautalására, és a hirdető is elérhetetlenné vált. A szélhámos összesen közel 14 millió forint kárt okozott a sértetteknek.

Mindig van mit tanulni nekünk is!

Bár a rendőrség mindent elkövet a bűnesetek megoldása érdekében, azért az elsődleges védelmi pajzsot mi magunk jelentjük, nekünk kell kellőképpen óvatosnak lenni! A következőkben kiemeltük a legfontosabb tudnivalókat, amiket mindig tartsunk szem előtt online vásárlás esetén.

Amennyiben lehetőség van rá, főleg nagy értékű termék esetében, vásárlás előtt személyesen nézzük meg az árucikket. Amennyiben webshopban vásárolunk, mindig ellenőrizzük, hogy ki üzemelteti az oldalt. Az eladónak a weblapon mindig fel kell tüntetnie a címét, adószámát, cégjegyzékszámát. A bakkártyánk adatait (kártyaszám, lejárati dátum, CVC/CVV kód) ne adjuk meg senkinek sem telefonon, sem e-mailben! Az online vásárolt vagy eladott termék szállításával kapcsolatos egyeztetésnél különösen figyeljünk a bankkártyaadatok biztonságára! A kapott csaló linket ne nyissuk meg, a bankkártya adatait ne adjuk meg. Állítsunk be szokásainak megfelelő vásárlási és készpénzfelvételi limitet. Állítsunk be kétfaktoros hitelesítést minden olyan szolgáltatásnál vagy alkalmazásnál, ahol a bankkártyánk adatait elmentettük, illetve amelyeken keresztül bankkártyával fizetünk. Ellenőrizzük, hogy a fizetésre használt oldal valódi banki oldal, rendelkezik –e tanúsítvánnyal! Ne telepítsünk ismeretlen programot se a számítógépre, se a telefonra! Akkor sem, ha a bank nevében, a bank telefonszámáról telefonáló személy kéri! Ha a hívó valamilyen bankkártyával vagy -számlával kapcsolatos problémára hivatkozik, szakítsuk meg a vonalat, és hívjuk fel a bank ügyfélszolgálatát!

Ezeken kívül még sok hasznos információ, tudnivaló található a rendőrség és a kiberpajzs.hu internetes oldalon.

És egy újabb eset

Cikkünkkel szinte egy időben a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól is érkezett egy hír, miszerint a Mátrix Projekt keretében további gyanúsítottakat hallgattak ki egy korábban indult, online térben elkövetett csalássorozat miatt.

Ez év tavaszán kereste meg a paksi rendőröket egy bajba jutott férfi, akinek bankszámlájáról nem sokkal azelőtt közel 3 millió forintot emeltek le ismeretlenek. A sértett felesége korábban az online térben kínált eladásra egy terméket, melyre egy vevő jelentkezett is. A csaló azt ajánlotta fel az eladónak, hogy egy futárszolgálat munkatársát küldi el a csomagért, ezért egy linket küldött, melyen a személyes adatokat kellett kitölteni. A gyanútlan sértett megadta az adatait, ezzel hozzáférést biztosított a csalónak a saját bankszámlájukhoz, akinek így lehetősége nyílott megcsapolni a család számláját.

A paksi nyomozók azonnal elkezdték visszakövetni a szálakat, kiderítették, hogy a bűnözők az ország számos pontján követtek el hasonló módszerrel csalásokat. Az általuk okozott kár a több 10 millió forintot is meghaladja. A rendőrök ezidáig 14 gyanúsítottat hallgattak ki. Közülük egy 24 éves férfi letartóztatásban várja az ügy folytatását. A nyomozók tovább vizsgálják, hogy a csalássorozattal mások is összefüggésbe hozhatók-e.