A workshop október 24-én, 13 órakor lesz, amely során interaktív módon megtapasztalhatják a résztvevők, mit jelent a fenntartható világ, mit lehet tenni a jobb jövőért, mik azok az értékek, amik fonatosak az emberiség számára, olyannyira, hogy megvalósítása az ENSZ tagállamainak is célja. Az előadó Kövesdi Anikó Barbara 17 évig élt Japánban. Környezetvédelmi oktatással és fenntarthatósággal kapcsolatos rendezvények, workshopok szervezésével foglalkozott. Kedden egy, a lemenő nap országában kidolgozott módszert mutat majd be a műhelymunka résztvevőinek, amely már bizonyította hatékonyságát a fenntarthatóság jobb megértése érdekében. A szellemi műhelymunka a Nemzetközi Tájművészeti Symposion művészeti programjához kapcsolódó esemény, amelyet a Magyarországi Alkotótelepek és Symposionok Társasága és a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola rendez. A szervezők mintegy félszáz résztvevőre számítanak. Jelen lesznek a Kaposvári Egyetem (MATE) oktatói Gimesi Judit textilművész és Lieber Erzsébet Munkácsy- díjas képzőművész és hallgatói, a Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából tanára, Páhi Fekete Noémi fotóművész és diákjai. A workshopon Horváth Ildikó textilművész, a Jelky András Művészeti Szakgimnázium oktatója, valamint a szervező Paczona Márta képzőművész, a Székesfehérvári Művészek Társaságának Tagja, a Rácalmási Nemzetközi Tájművészeti Symposion művészeti vezetője is részt vesznek. A rendezvény súlyát az is jól mutatja, hogy a térség több iskolájából érkeznek pedagógusok, így a Fatimai Boldogasszony Általános Iskola, az Alapi Általános Iskola, a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium és a MGÁI Szent István Tagiskola oktatói is Sárbogárdra látogatnak majd.