A települések biztonságának megteremtése összetett és sokrétű feladatrendszert foglal magában, nem beszélve a jogszabályi háttérről, ami a rendszert szabályozza. Mivel Kulcs Község Önkormányzata a kérdést kiemelt fontossággal kezeli, Jobb Gyula polgármester rendhagyó kezdeményezéssel állt elő. A környékbeli települések polgármestereit, jegyzőit, rendőrségi vezetőit és egy nagy tapasztalattal rendelkező önkormányzati rendészeti szakértőt hívott meg közös egyeztetésre.

Az eseményen, amelynek a kulcsi hajóállomás adott otthont, jelen volt dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Rácalmás város alpolgármestere, Németh Miklósné és dr. Györe Andrea jegyző, Ronyecz Péter, Adony város polgármestere, Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere, Budavári Árpád rendőr ezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, Horváth István rendőr őrnagy, az Adonyi Rendőrőrs vezetője és meghívott vendégként Hermann Gábor, valamint a házigazdák szerepében Jobb Gyula polgármester és dr. Neumann Helga jegyző.

Jobb Gyula a téma bevezetőjében elmondta:

– Szeretném leszögezni, hogy a helyi rendőri munkával elégedettek vagyunk, van azonban számos olyan feladat, amely ezen felül is megoldásért kiált. Gondolok itt például az égetésre, az illegális szennyvíz-leeresztésre, a parlagfű-mentesítésre, a parkolásra, vagy éppen a gyorshajtásra. Éppen ezért néhány éve nálunk már felmerült a helyi közterület-felügyelői feladatok ellátására vonatkozó igény. Azonban ez nem is olyan egyszerű, mint az ember gondolná. A jogszabályi háttér, a feladat betöltésére alkalmas személy kiválasztása, feladatköreinek meghatározása, a munkaviszony jellege számtalan olyan kérdést vet fel, amelyek megválaszolásában nagy szükség van a téma szakértőjének segítségére. Az is kiderült további egyeztetéseim során, hogy környékbeli polgármester kollégáimmal hasonlóan gondolkodunk a közbiztonság kérdéséről. Ezért Budavári Árpád kapitány úr segítségével kerestünk egy nagy tapasztalattal rendelkező szakértőt, hogy közösen beszélhessünk vele a problémáinkról, a megoldásokról és a megoldásokhoz vezető feladatokról is.

A polgármester felvezetőjét követően Budavári Árpád rendőrkapitány a következőket mondta el:

– A települések részéről permanensen jelen van a stabil, kiegyensúlyozott közbiztonság iránti, megjegyzem teljesen jogos igény. A világ azonban változóban van, amíg húsz évvel ezelőtt a legnagyobb problémákat például a kábítószerrel való visszaélés, vagy a kisebb-nagyobb betörések jelentették – amik máig is jelen vannak –, de mára az illegális migráció, vagy az online bűnözés is jelenős veszélyt rejt, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ráadásul az a terület, amelyet a jelenlévő polgármesterek képviselnek, egy speciális helyzetben, egy ipari tengelyen van, amely sok tekintetben kellemes gond, de sok tennivaló is társul hozzá. Ebben pedig idejekorán kell lépni, hogy a lakosság biztonságérzete továbbra is megmaradjon. Erről hivatalba lépésem során szinte minden polgármesterrel egyeztettem. Az ehhez kapcsolódó doktori kutatásom során találkoztam Hermann Gáborral, aki ezer éve műveli ezt, és a téma minden csínját-bínját ismeri. Hiszen a közterület-felügyelet nagy támaszunk lehet, főleg a kisebb rendezetlenségekben. Ebben a rendőrség minden segítséget megad. A cél, egy a rendőrséggel szorosan együttműködő közterület-felügyelet létrehozása, amely a civil világgal összefogva működik.

Dr. Mészáros Lajos is felszólalt:

– Számomra is rendkívül fontos a térség lakóinak hogyanléte, és biztonságérzetének fenntartása. Ezért a magam részéről minden olyan lépést támogatok, amely ehhez hozzájárul – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője.

A meghívott szakértő, Hermann Gábor hozzáértését jól leírtja, hogy Tarlós Istvánnak, Budapest főpolgármesterének rendészeti tanácsadója volt két ciklusa alatt. Jelenleg rendészeti vezetőként dolgozik Pátyon, ahol egy önálló közterület-felügyelet működik, de több más településen is közreműködött a közterület-felügyelet kialakításában, például Bicskén vagy Bábolnán. 2022 közepéig a Biztonság Technológiák Nemzeti Laboratórium településbiztonsági kutatási területet vezette. A megbeszélés során a következőket mondta el:

– Nagy megtiszteltetés, hogy meghívást kaptam erre a megbeszélésre. Kicsit pontosítanom kell kapitány urat, mert nem ezer, csupán húsz éve foglalkozom településbiztonsággal – mondta el a szakértő, majd így folytatta:

– Azért is örülök a megkeresésnek, mert sajnos általánosan jellemző, hogy a településvezetők nem tartják fontosnak az önkormányzati rendészetet, egyszerűbb a hibákat a rendőrségre hárítani. Pedig, ha jól csinálják, a lakosság elégedett lesz, és meg is hálája. Hangsúlyozom, ez nem alternatívája, csupán kiegészítője a rendőrségi munkának. A közterület-felügyelő hivatalos személynek minősül, bár egyenruhás szervezet, de nem önkormányzati rendőrségről van szó. A településbiztonsági és a helyi rendészeti feladatok rendkívül összetettek, és több szereplő aktív, stratégiai szemléletű egyeztetett cselekvését követelik meg. Ehhez azonban az szükséges, hogy a cselekvési terveket, elgondolásokat kidolgozók és elfogadók rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek birtokában eredményesen és hatékonyan megvalósítható települési közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiákat dolgozhatnak ki. Ebben nyújtunk segítséget az általunk megalkotott módszertani ajánlással, amely hiánypótló céllal készült. Rendészeti szempontú megközelítéssel nyújt gyakorlati segítséget a közigazgatási és mindazon szereplőknek, akik a település közbiztonságának komplex struktúrájában vállalják a tervezési, ütemezési feladatok összehangolását, végrehajtását és az együttműködés rendszerének működtetését.

Az önkormányzatoknak kiemelkedő felelősségük van a településbiztonság koordinációjában. Minden biztonság érdekében tett intézkedés befektetésnek tekinthető, amely biztosan megtérül a település számára, ahogy azt példák sokasága bizonyítja itthon és külföldön egyaránt. A legfontosabb az első lépés, hogy az önkormányzatoknak és valamennyi szereplőnek el kell köteleződnie az ügy iránt, és munkához kell látni. A három legfontosabb dolog, ami szükséges az önkormányzat részéről: pénzügyi forrás, politikai szándék és szakmai kompetencia.

A jelenlévő önkormányzatok esetében egy-két fős, belső szervezeti egységként működő település-rendészetre lehet szükség. Könnyítés a költségszinten, hogy más tevékenységeket, mint a mezőőri vagy halőri tevékenységet is a közterület-felügyelő végezheti, ugyanis állami normatívát lehet igényelni a mezőőri szolgálat kapcsán. De lehet pályázni a biztonságos település címre a belügyminisztérium gondozásában, amelynek fontos része a közterület-felügyelő megléte is. De természetesen a rendőrségi statisztika, a lakosság szubjektív véleménye, és a település vezetőinek véleménye is.

A szakértő tájékoztatója után a településvezetők megoszthatták észrevételeiket, és feltették kérdéseiket a témával kapcsolatban.