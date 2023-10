Ennek alapja, hogy a betétdíjon keresztül a fogyasztót anyagilag is érdekelté teszi a termék visszaválására. Az egyutas rendszernél az adott csomagolást újra feldolgozzák, míg a többutasnál a palackokat újratöltik.

A MOHU közleménye szerint minden üveg, fém és műanyag palackos, egyutas italtermék megvásárlásakor palackonként, egységesen 50 Ft visszaváltási díjat fizet majd a fogyasztó, amit visszakap, miután visszaváltotta a palackot. Az ún. többutas, azaz újratölthető palackok esetében a visszaváltási díj mértékét a palackozó határozza meg, és tünteti fel annak értékét az adott terméken. Fontos, hogy 2024 január 1-től azon palackokat lehet majd visszaváltani, amelyek 2024. január 1. után kerültek forgalomba és rendelkeznek a visszaváltási logóval és a korábbi csomagoláson találhatóhoz képest új vonalkóddal.

Az átmeneti időszakban 2024. június 30-ig lehet forgalomba hozni még az új, jelölés nélkül palackokat, ez után már csak a visszaváltási díjas jelöléssel ellátott palackok hozhatóak forgalomba, de a még jelölés és visszaváltási díj nélkül forgalomba hozott, italcsomagolások továbbra is a boltok polcain maradhatnak. Az átállás időszaka alatt egy adott termékből kétféle csomagolással is találkozhat a fogyasztó a boltok polcain. Forgalomba hozás idejétől függően olyan termékekkel, amik még nem tartoznak a visszaváltás hatálya alá és olyanokkal is amik már igen, a csomagoláson piktogrammal jelölt termékek lesznek visszaválthatóak.

A visszaváltás menete

A szabályozás szerint a visszaváltást kötelezően gépi úton (RVM, visszaváltó automata - REpont) kell biztosítani a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező olyan üzleteknek, amelyek forgalmának döntő része élelmiszer értékesítésből származik. A rendszerhez önkéntes alapon a kisebb eladótérrel rendelkező üzletek is csatlakozhatnak gépi visszaváltóként. Az új rendszer a jövő év elejétől várhatóan 2000 bolttal indul. A partnerek fokozatos csatlakozásával tervek szerint fokozatosan 4-5000 üzletben lesznek elérhetőek visszaváltó automaták. Az üzletek kézi visszaváltó pontként is csatlakozhatnak a rendszerhez, amennyiben a visszaváltást kézi úton, mobil alkalmazás támogatásával kívánják biztosítani. Az automaták a csomagolás formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják, ez alapján váltják vissza a palackokat. Fontos, hogy az egyutas, nem újratölthető palackokat a MOHU-val szerződött gépi és kézi visszaváltó pontok attól függetlenül is visszaváltják, hogy azokat az adott üzletben forgalmazzák-e. Azonban a többutas, újratölthető palackokat csak azok az üzletek tudják visszaváltani, akik azokat forgalmazzák. Kizárólag az ép, nem összenyomott, jól olvasható vonalkódú termékeket lesz képes visszaváltani a rendszer.

A visszaváltás során a fogyasztó három lehetőség közül is választhat, miként kapja meg a visszaváltási díjat:

1. Utalvány: - A visszaváltott palackok ellenértékét, az automata utalvány formájában nyomtatja ki, amely levásárolható, vagy készpénzre váltható az adott üzletben vagy üzletláncban.

2. Utalás bankszámlára: - Az automatába épített vonalkód leolvasó segítségével a hamarosan elérhető applikációban a regisztrált ügyfél az elektronikus ügyfélkódjával telefonja segítségével azonosíthatja magát, a visszaváltási díj pedig automatikusan jóváírásra kerül az ügyfélprofiljában rögzített bankszámláján.

3. Jótékonysági célú felajánlás: A visszaváltási díj jótékonysági szervezet részére is felajánlható az automata kijelzőjén jelzett lehetőség választásával. Az egy adott időszak alatt így felajánlott összegek az időszak végeztével átutalásra kerülnek a kedvezményezett számára.

Hasonló rendszer már számos európai országban jól és hatékonyan működik. Szlovákiában 2022-ben januárjában indult el a visszaváltási díjas termékek kötelező visszaváltási rendszer és egyre emelkedik a visszaváltási arány. Az EU-s vállalás szerint a PET palackok 90%-át vissza kell gyűjteni és újra kell hasznosítani.

A MOHU számításai szerint egy jól működő visszaváltási rendszerben 3,6 milliárd darab palack, mintegy 158 kilotonna italcsomagolást lesz visszagyűjthető, amelyből 2 milliárd darab PET (59 kilotonna), 1,3 milliárd darab fém (18 kilotonna), és 0,3 milliárd darab üveg (81 kilotonna).

(forrás: mohu.hu)