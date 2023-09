A nap során még számos szórakoztató programmal várták a diákokat. Részt vehettek egy izgalmas felderítésen, amikor is Pupit, az elrejtett plüsstevét kellett megkeresni az iskola különböző zegzugaiban, ingyenes jövendőmondás alkalmával tudhattak meg a tanulók részleteket sorsukról dr. Kovács Dániel jósdájában, de a bevállalósok be is öltözhettek kedvenc énekesüknek, legnagyobb rajongónak, vagy éppen egy zenei műfajnak.

A Széchenyi-hét első napja a 15 órai focimeccsel zárult, amely során a végzős osztályok csaptak össze egy barátságos mérkőzés alkalmával. Kedden a 12. A pártnapjával és a Széchenyi-vetélkedővel folytatódik az iskolahét.