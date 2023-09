Érdemes ellátogatni az eseményre, hiszen a programok élményeket kínálnak az egész családnak, a kisváros pedig gyönyörű díszletet szolgáltat az őszi hangulat megteremtéséhez.

A programok többsége Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ területén lesz idén is. A XVIII. században épült kúria belső udvarán felállított színpadon már péntek délelőtt elkezdődnek a programok. 10 órakor A sárkány és az ördög népmesét marionett bábjáték feldolgozásban nézhetik meg a gyerekek a Kámfor Zenés Bábszínház előadásában. 11 órától gyerekkoncert lesz Kalap Jakabbal, majd délután 15 órától Pyrgos zenekar görög show-ja következik. Délután 16 óra 30 perctől a dunaújvárosi Beretka Ádám akusztikus koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. A neves tehetségkutatóban is szereplő fiatal nevéhez olyan népszerű dalok kapcsolódnak, mint a Félember, vagy a Legszebb hibáink című. Őt követi 18 órától a NENE, a csapat az indie-dark pop világában alkot, és az analóg hangszereket modern hangzásvilággal ötvözik. Az első nap sztárfellépői 20 órára érkeznek a közönség elé. A Follow The Flow nevű együttest 2016-ban alapították, 2018-ban Nem tudja senki című dala által lett népszerű, majd Maradok távol című számuk által sok ember számára lett ismerte. Ma már három nagylemeze és számos rangos zenei elismerése van a bandának. Végül Dj Novákkal retró házibulijában érezhetik otthon magukat a fesztiválozók.

Szombaton szintén délelőtt 10 órakor kezdődnek a színpadi események a Kolompos mulatsággal. 11 órakor a Zenélő PETpalack, biciklipumpa és portörlő veszi át a színpadon a főszerepet. Délben érkeznek a Manóvár óvoda növendékei, majd Szávolovics Gabriella dal- és nótaénekessel mulathatnak a fesztiválozók. Délután 13 órától Babarci Német Nemzetiségi Fúvószenekar lép fel, majd Taiko Hungary japándob-bemutató következik. 15 óra 30 perctől Tolvai Reni biztosítja a fergeteges fesztiválhangulatot. A nagyszerű énekesnő után tervezik a szervezők a fesztiválköszöntőt, majd jön a Gulliver Gang gólyalábas zenekar. 18 órától Horváth Tamás lép a színpadra, az egyórás nagykoncert után a Sambamor együttes és a látványos tűztánc show után 21 órától a Wellhello zenél majd a rácalmási közönségnek. Fluor Tomi és Diaz mintegy két órán keresztül szórakoztatja majd a közönséget a tökfesztiválon. De 23 órától Willcox, hazánk egyik legsikeresebb DJ-je zárja zenéjével a szombati fesztiválnapot.

Vasárnap délelőtt Szalóki Ági gyerekkoncertje után indiai táncokat láthat a közönség a színpadon. Majd 13 órától Márió, a harmonikás lép a színpadra. 14 órától a Baracs Néptáncegyüttes és a Madocsai Hagyományőrző Néptáncosok közös műsora lesz. Délután érkezik az utolérhetetlen Korda György és Balázs Klári a tökfesztivál színpadára. A nagyszabású koncertet követően díjátadások lesznek, és végül a Bikini koncertje koronázza meg a fesztiválműsort.

Fotó: LI

A színpadi produkciók mellett rengeteg kiállítással is készülnek a szervezők. A kúria termeiben látható lesz Bubutimár Éva Manóvilága, Paray Júlia Gyöngyi népi iparművész népviseletbe öltöztetett babakiállítása, Ordas István műgyűjtő gyűjteményéből összeállított válogatás tárlata, Rozonics Patrícia levendulaszobája, Nagyné Berzai Márta antik tárgyaiból összeállított kiállítása Hölgyek öröme címmel. Idén is lesz lehetőség a Jankovich-szalonban korabeli ruhákban fényképezkedésre és a központ állandó kiállításai is megnyílnak a látogatók előtt.

A gyermekprogramok tekintetében is a bőséges a legszerényebb jelző, amelyet a tökfesztivál kínál majd. Lesz játszóház, mobil kalandpark, népi játszótér, Tökmag-birodalom, kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, hajfonás, csillámtetoválás és pónilovaglás is.

Az ízek szerelmeseinek gasztro élményeket is kínálnak. Tök jó ízeket kóstolhatnak az érdeklődök, így tökös-mákos sütemény vására lesz a gasztro épületben, valamint Dél-Korea ízeiből is kaphatnak kóstolót a fesztiválozók. Aki magával viszi a saját készítésű tökös süteményét az eseményre (és szombaton 10-12 óráig leadja) azt megjutalmazzák a szervezők két darab, két napos belépővel és az alkotás részt vehet a sütik közötti megmérettetésen is.

Tökös programok közül a leglátványosabb a tökpiramis és a töksétány lesz. A tökdekorációk a Millenniumi parkban és a település utcáin lesznek láthatóak.

Már hagyomány és ebben az évben is lesz tökös bringatúra, amely szeptember 16-án, szombaton 10 órától indul a rácalmási focipályáról.

A kísérőprogramok közül is számos figyelemre méltó akad, mint például a Szentháromság téren a veterán autók és motorok kiállítása, a halloween a rémségek padlása nevű kiállítás valamint kézműves termékek vására is színesíti majd a tökfesztivál program kínálatát.