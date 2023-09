A parlagfű szezonja általában július második felétől októberig tart (ez természetesen nagymértékben függ az időjárástól – a szakemberek szerint a globális felmelegedés következtében egyre korábban kezdődik majd a szezon és egyre tovább is tarthat).

Felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt előfordulhat, kialakulhat már óvodáskorban is, de akár negyvenévesen is jelentkezhetnek az első tünetek. A parlagfű-allergia tünetei fokozatosan is megjelenhetnek. Ilyenkor az év egy adott időszakában évről évre visszatérő panaszaink vannak, amelyek aztán az évek előrehaladtával – kezelés nélkül – fokozatosan rosszabbodnak. Előfordulhat azonban az is, hogy a parlagfű-allergia hirtelen erős tünetekkel jelentkezik. A korábbi években semmilyen panaszunk nem volt – vagy annyira enyhe, hogy nem is tulajdonítottunk neki különösen jelentőséget –, majd egyszer csak kivörösödik a szemünk, könnyezünk, tüsszögünk. Saját tapasztalás: a legkellemetlenebb az, amikor a torkunk belülről viszket.

Allergiás asztma is kialakulhat, ami rohamszerűen jelentkező száraz köhögéssel, légzési nehézséggel és légszomjjal járhat együtt. A csalánkiütés szintén nagyon jellegzetes tünet, s azzal együtt vöröses és egyben viszkető foltok, illetve hólyagok keletkeznek a bőrön. A parlagfű-allergia tünetei annyira jellegzetesek, hogy a beteg beszámolója alapján valószínűsíteni lehet a diagnózist.

A kezelésről: a parlagfű-allergia tünetei alapvetően két módon kezelhetők: tüneti és tartós kezeléssel. A tüneti kezeléshez tartoznak az allergiagyógyszerek, a szemcsepp vagy szteroid orrspray. Parlagfű-allergia ellen házilag is sokat tehetünk. A gyakori hajmosás, az ágynemű gyakori mosása sokat segíthet. Az autóban, lakásban tartsuk zárva az ablakokat, vagy legalábbis ne hajnalban vagy reggel 5-10 óra között szellőztessünk, mert ilyenkor a legmagasabb a pollenszám. Az étrendünk megváltoztatása is sokat segíthet, különösen akkor, ha tekintettel vagyunk a keresztallergiára. (Nekem például a görögdinnye fogyasztása nem megengedett, mivel arra vagyok „keresztallergiás”, ez nehézséget is okoz, mert az egyik kedvenc gyümölcsöm a dinnye.)

Azoknak, akik allergiásak a parlagfűre, nagy segítség lehet a pollennaptár követése.

De ne hegyezzük ki kizárólag a parlagfűre az allergiaproblémát, hiszen még nagyon sok növény okozhat allergiát számunkra. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közlése az üröm, az útifű, a libatopfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a sás pollenszemei is komoly gondokat okozhatnak az arra érzékenyek számára.

Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése szerint a lakosság mintegy húsz százaléka szenved – orvos által diagnosztizált – pollenallergiában, de egyes becslések szerint valójában legalább a magyarok harminc százaléka érintett. Az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, egyes feltevések szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől.

Akármelyik becslés is áll közelebb a valósághoz, az biztos, hogy rengeteg embert érint most a parlagfűvirágzás. ACs

Forrás: hazipatika.hu, allergiakozpont.hu