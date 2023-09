Fotó: Várkonyi Zsolt

A bóklászó madárra először a Kertvárosban akadtak rá a környékbeliek, látszólag békésen sétálgatott, és még az embereket is viszonylag közel engedte magához. Egy esetleges sérüléstől tartva azonban sokan értesítették az illetékeseket, köztük Pethes Bálint madármentőt is, akitől megtudtuk, az egyéves gólya korábban a Szegedi Vadaspark lakója volt, ahol hozzászokott az ember közelségéhez. A madarat hétfőn délután megpróbálták befogni, akkor azonban kiderült, hogy nagyon is tud repülni, lendülete pedig egészen a dunaújvárosi Interspar tetejéig vitte, ahol újabb hosszas pihenő következett. A gólyának azonban kedd reggelre a már hűlt helye volt, továbbállt.

Pethes Bálint elmondta, a madár tavalyi fióka, még nem ivarérett. Az ilyen fiatal gólyákra ilyenkor jellemző, hogy keresik a helyüket, vándorolnak, és 1-2 napra lemaradnak társaságuktól. „A gólya valószínűleg csak elfáradt, és megtetszett neki városunk zöldterülete, ahol elegendő élelem volt számára a feltöltődéshez” – tette hozzá. Elmondása szerint továbbá az is lehetséges, hogy egy gyülekezőhely felé vette az irányt (Sárbogárd, Seregélyes), ahol majd sikeresen talál magának társaságot, és folytathatja a költözést. A fiatal gólya tehát még nincs elkésve, behozhatja lemaradását.

A madár életét ezek után további feljegyzések alapján lehet majd követni, azaz ha a gólya bekerül egy nagyobb, madarászok által megfigyelt társaságba, biztosan dokumentálják majd, de Afrikában is figyelik csapataikat. A gólya továbbállásától függetlenül a Dunaújvárosi ÖTE ezután is figyeli majd a Duna-partot, és ha újra felbukkan, akkor valószínűleg befogják, hogy aztán átadhassák egy menhelynek, vagy korábbi otthonába, a Szegedi Vadasparkba vigyék.