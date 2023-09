Az eseményről Horváth István, a perkátai polgárőr egyesület elnöke számolt be lapunknak. Mint azt vázolta, minden vármegyében van egy úgynevezett lovas koordinátor, aki

összefogja a régió lovasait, segíti a szakmai feladatok, képzések megvalósítását. Nem kis közösségről van szó, ugyanis hazánkban mintegy 1017 lovas 745 lóval ad megerősített szolgálatot 197 településen, és ez a létszám folyamatosan növekszik. A szeptember 16-i rendezvény azt a fő célt szolgálta, hogy a vezetőség, a lovas koordinátorok, a támogató partnereik megosszák egymással a módszereiket, átbeszéljék az aktuális feladatokat, emellett a perkátai lovas polgárőrök remek bemutatóval is szolgáltak. Mintegy hetven vendég érkezett, köztük dr. Radácsné Reszegi Rita, az OPSZ lovas tagozatának elnöke, Molnár Tamás, a tagozat alelnöke, Zámbó Jánosné, az OPSZ etikai bizottságának tagja, Batiz István, a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke, Márton Zoltán, a Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke, valamint az eseménynek otthont adó település polgármestere, Oláh István is.

Fotó: Sávai Henriett

A szakmai program részeként a perkátai polgárőrség hat ifjúsági lovasa szolgált bemutatóval: azt mutatták be, miként készülnek fel a szolgálatra, mennyire egészségesek a négylábú társaik, milyen felszereléseik vannak, hogyan tudnak együtt dolgozni, hogyan kezelik a stresszes helyzetek (például miként reagálnak a lovak a közvetlen mellettük lévő füstfelhőre, a sziréna hangjára). Ezt is igen izgalmas gyakorlatsorral szemléltették: egy rendbontó személyt kellett elfogniuk, aki elmenekül a tömegből, s gyújtogatni kezd. Dicséret illeti az ifjú lovasokat, akik példásan hajtották végre a feladatot, elfogták a menekülőt, s visszatartották a rendőrök kiérkezéséig. A bemutatón mindenkinek újdonságnak számított az, hogy hogyan épül be a drón a közös munkába, hogyan deríti fel a terepet ez az eszköz a lovasok számára. Idén nyáron huszonegy polgárőr tett sikeres drónkezelői vizsgát vármegyénkben.

Fotó: Sávai Henriett

Mint azt Horváth István elmondta, van egy kollégájuk, aki rendelkezik saját drónnal, vele együttműködési szerződést kötöttek, hogy ha rendkívüli helyzet van, például eltűnt személyt kell keresni, akkor segítségül hívják. Tervezik, hogy ha lehetőségük engedi, akkor saját eszközt is beszereznek, mert sokkal hatékonyabbá teszi a szolgálatot. A szakmai bemutató mellett több elismerést is átadtak ezen az eseményen a kiemelkedő munkát végző bajtársaknak, segítőknek. Térségünkből Kajári Dániel és Kajáriné Horváth Anna Fruzsina rácalmási polgárőrök, valamint Szajkó Ferenc jártató kocsis polgárőr, a Perkátai Polgárőrség tagja vehetett át díjat.

A találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult, felléptek a perkátai néptáncosok is, illetve sűrű gulyással vendégelték meg a résztvevőket.