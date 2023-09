Húsz évvel ezelőtt született meg a máriás kegyhelyeket átölelő zarándokút álma egy régi búcsújárási hagyományt felelevenítő Balatonalmádi-Sümeg zarándoklaton. Az ott átélt élmények inspirálták a résztvevőket, hogy kiépítsék Mariazelltől Csíksomlyóig, valamint Częstochowatól Medjugorjéig húzódó, Ausztrián, Magyarországon, Románián, valamint Lengyelországon, Szlovákián, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán átívelő keresztet formázó zarándokutat, írja a veol.hu.

– Az álomból mára valóság lett, hiszen kiépült közel 2200 kilométer, amelyen sok száz csoportos zarándoklat zajlik éves szinten, és az egyéni zarándokok száma is több ezerre tehető. Ez az eredmény a Jóisten sugalmazásának és sok száz önkéntes munkájának gyümölcse, ezért ünnepi, hálaadó zarándoklatra hív mindenkit a Mária Út Egyesület szeptember 15. és 17. között – írják a szervezők előzetesen kiadott közleményükben. A Balatonalmádi-Sümeg közötti zarándoklat szeptember 15-én, pénteken reggel hét órakor indul a balatonalmádi Szent Imre templomtól. A zarándoklatot Szabó Tamás, a Mária Út és a Mária Rádió elnöke vezeti.

– Várunk mindenkit, azt is, akinek már van igaz zarándokélménye, hogy közösen mondjanak köszönetet azért, hogy megadatott az az élmény, de azt is, aki még csak gondolkodik az útra kelésen, hiszen a 83. zsoltár is írja: „Boldog ember, akinek te vagy erőssége, és zarándokútra indítja szíve.” – zárul a Mária Út Egyesület felhívása.