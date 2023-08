A kétnapos tábor alkalmával rengeteg programon vehettek részt a kilencedik évfolyamot kezdő diákok. A találkozó első napján 90 gólya 12 csapatra osztva tette próbára ügyességét a délutánig tartó megmérettetéseken, amelyek célja a könnyebb beilleszkedés segítése és természetesen a szórakoztatás volt – számolt be lapunknak Mudra Gréta és Szabó Noel, a Széchenyi István Gimnázium diákönkormányzatának két vezetője.

Hétfőn délelőtt az úgynevezett száraz feladatokkal kezdődött a játék, de az újoncok ekkor tanulták meg a gólyatáncot is, amit legközelebb majd a szeptember végén tartandó gólyaavatón kell újra eltáncolniuk – mesélte Simonné Baranyai Anna, a gólyabál egyik fő szervezője. A közös tánc azonban ezzel nem ért véget, mivel később a veterán gimnazisták egy olyan játékra hívták a gólyákat, ahol a csoportos riszálás kapta a főszerepet. Délután a vizes feladatok következtek, amiknek mindig hatalmas sikerük van. Csakúgy, mint az előző évek során, a gólyák most is hihetetlenül élvezték a különböző pacsálós játékokat, sőt, a nagy melegben így a felfrissülésre is lehetőségük adódott. A feladatok megoldását követően a nap fénypontja következett: a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ugyanis a diákok számára pazar habpartit varázsolt az iskola udvarába.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A következő nap szintén a gólyákról és a közös programokról szólt, a jókedvnek és a szórakozásnak pedig még a kedvezőtlen időjárás sem tehetett keresztbe. Kedden a már tradíciónak számító közös paprikáskrumpli-főzés volt a feladat, továbbá a gólyák megismerkedhettek az iskola énekkarával is. A kilencedikesek mindemellett közös gólyát is építettek újrahasznosított kellékekből, de a programok közül a közösségkovácsoló osztályfoci és az 50 kérdésből álló osztálykvíz sem maradhatott ki. A tábor második napján az újdonsült osztályok diákjai is jobban megismerkedhettek egymással, így a szeptemberi első iskolanap már biztosan minden kilencedikes számára feszültség nélkül telik majd.