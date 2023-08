Kívül-belül megújul majd a szocreál főépület

Most egy újabb, 4,7 milliárd forint értékű beruházást valósíthatnak meg a szocreál stílusú főépületen. A közbeszerzési eljárás eredményeként a ZÁÉV Zrt. végzi a kivitelezést. A munkálatok részleteivel kapcsolatban vázolták, hogy a 6400 m2 hasznos alapterülettel rendelkező épület pince, földszint, két emelet és a beépített tetőtérre tagozódik. Valamennyi helyisége új padlóburkolatot és álmennyezetet kap, valamint minden szinten újraépítik a vizesblokkokat. Az épület gépészeti- és elektromos rendszere is teljesen újraépül. Ez tartalmazza az épület gyengeáramú hálózatának, vagyonvédelmi és kamerarendszerének kiépítését is, amely még önálló szerverterem funkciójú helyiséget is tartalmaz. A tetőszerkezetet teljesen elbontják, és eredeti formában, méretben építik vissza. A homlokzati falazat 15 centiméter vastag ásványgyapot hőszigetelő réteget kap, korszerű, vékony vakolatrendszerrel. A bejárat íves homlokzatszakaszát nem bontják meg: a hiányzó kő-, műkő tagozatokat pótolják. A közbeszerzés tárgya az épület környezetében lévő kert- és parképítési munkákra is kiterjed. Az idén júliusban kötött szerződés után a kivitelezést hamarosan megkezdi a ZÁÉV Zrt. és a tenderleírás szerint 400 napig tart a felújítás, vagyis a tervek szerint jövő ősztől vehetik birtokba ismét a hallgatók az épületet. A tantermek, előadótermek összesen 772 főnyi ülőhellyel rendelkeznek majd.

Az egyetem fejlődése közös érdekünk

A főépület felújítása nem csak a korszerűsítés miatt vált időszerűvé, hanem azért is, mert a 2023-as évben kiemelkedő hallgatói létszámnövekedésről beszélhet a Dunaújvárosi Egyetem. Az általános és a pótfelvételi eljárás során a tavalyi évhez képest elképesztő, 173 százalékos növekedést ért el az intézmény. Ez azt jelenti, hogy 2023 szeptemberétől közel 1900 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Dunaújvárosi Egyetemen.

Dr. Mészáros Lajos kiemelte, a kormány fontos feladata minden olyan beruházás ösztönzése, amely a hazai kulturális javak és az épített környezet megóvását szolgálja. A cél, hogy olyan építészeti megoldások jöjjenek létre, amelyek hosszútávon maradandó értéket képezve szolgálják a jövő nemzedékének érdekeit, fenntarthatóak és energiahatékonyak. A mostani munkálatok megvalósításához az állam és az egyetem alapítványa biztosítja a szükséges forrásokat. Hangsúlyozta azt is, hogy az épített örökségben a nemzetformáló, szimbolikus jelentőségén túl gazdasági lehetőségek is rejlenek. A közeljövőben elkészülő, inspiráló, modern környezet pedig még inkább támogatja, hogy munkatársaik, hallgatóik a tevékenységükhöz méltóbb, kényelmesebb épületben dolgozhatnak, tanulhatnak, ezáltal a hallgatók felkészülhetnek a jövő kihívásainak való megfelelésre.

Fotó: LI

Dr. Molnár Krisztián úgy fogalmazott, hogy a Dunaújvárosi Egyetem a vármegyénk egyik kimagasló oktatási intézménye, és látható, hogy a modellváltás jó irányba vitte a DUE fejlődését. Méltatta a közel ötmilliárd forintos beruházás jelentőségét, és a hallgatói létszám növekedését is. Hangsúlyozta, az egyetem fejlődése közös érdekünk, vármegye határokat átívelően is.