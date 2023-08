A következő héten a dunaújvárosi óvodákban is megkezdődik az ismerkedés, a beszoktatási napok pontos időpontjáról pedig az óvodapedagógusok már értesítették a szülőket – számolt be Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője, aki az apróságok beszoktatási lehetőségeiről, valamint az általános tapasztalatokról is tájékoztatta lapunkat.

Több alternatíva közül is választhatnak a szülők

Idén Dunaújvárosban közel 300 kisgyermek kezdi az óvodát, közülük néhánynak nehezebb, másoknak egyszerűbb a beilleszkedés. A bölcsődés apróságok számára a folyamat könnyebb, hiszen nekik egyszer már át kellett esniük ezen a procedúrán, azonban az otthonról érkező kisgyermekek leválása bonyolultabb, így a beszoktatás szeptember 1-től akár december végéig is elhúzódhat – mesélte az óvodavezető.

Azért, hogy a legkisebbek könnyedén be tudjanak illeszkedni, három opció áll a családok rendelkezésére. Sok szülő eleinte bent marad gyermekével az óvodában, ilyenkor együtt játszanak és ismerkednek a csoporttársakkal, nevelőkkel, majd az anyuka egy hosszú beszoktatási folyamat során vonja ki magát a foglalkozások alól. Egy másik nagyon elterjedt módszer, amikor az első pár nap alkalmával nem alszanak az óvodában a gyerekek, délben hazaviszik őket a szülők, amikor pedig a csöppség már sikeresen beilleszkedett társai közé, az ott alvás, így a szülőről való leválás is sokkal könnyebben megy. A harmadik metódus az úgynevezett mély vizes módszer, amikor is a szülők rögtön „elengedik a gyermek kezét”. Gyenes Józsefné elmondta, ez az egyik legjobb beszoktatási stratégia, emellett pedig a dolgozó szülők sokszor csak ezt a megoldást engedhetik meg maguknak.

Bármelyik módszert válassza is a szülő, ahhoz, hogy gyermeke a lehető legkönnyebben „vészelje át” az ismerkedési folyamatot, fontos kritérium, hogy ismerje őt, és meg tudja ítélni, mi lenne számára a legkényelmesebb megoldás.

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda igazgatója

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Sok gyermek nem érkezik elég felkészülten

A Dunaújvárosi Óvoda vezetője megjegyezte, egyre több gyerkőc kezdi az óvodát felkészületlenül, sokan még cumiznak, pelenkásak. Elmondta, a cumizás kisebb probléma, azt ugyanis az apróságok napközben átadják azt az óvónőknek, mivel azonban a cumi a gyermek számára egyfajta megnyugvás, biztonságérzet, lefekvésnél újra megkaphatja azt. Nagyon sokan érkeznek alvókával, ami kifejezetten ajánlott, hiszen a szülők és az otthon illatát nyújtó játék vagy kendő szintén nyugtató a gyerekeknek.

Problémát általában a pelenka okoz, ezzel kapcsolatban rossz tapasztalataik vannak az óvodai dolgozóknak. Mivel sok gyermek nem szobatisztán érkezik az óvodába, az óvónőknek kell leszoktatniuk az apróságokat a pelusról, ami általában két hét alatt sikerül, bár a pedagógusoknak ez nem tartozik a feladataik közé.

A viselkedésproblémás gyermekek száma egyre nő

Az utóbbi időben nőtt a nehezen kezelhető óvodások száma – számolt be róla Gyenes Józsefné. Hozzátette, amíg 2015-ben 19 sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel élő gyerek volt az óvodákban, ez a létszám legutóbb már csaknem 200-ra gyarapodott. Itt jelentkezik a védőnők, gyermekorvosok felelőssége, hiszen nekik kell észrevenniük a kicsik deviáns viselkedését, így korai fejlesztéssel, szakember segítségével ezek a gondok gyorsan orvosolhatók. A szülők viszont gyakran csak az óvónőktől értesülnek először erről a problémáról, óvodában ugyanis 2-3 héten belül tapasztalható a gyermek körülményes viselkedése: a problémás gyerek általában nehezen tud beilleszkedni, nem képes kompromisszumot kötni, csúnyán beszél és agresszív. Az óvoda ebben az esetben kötelezheti a szülőt arra, hogy szakszolgálathoz vigye gyermekét, amire a szülők gyakran negatívan reagálnak, és nehezen fogadják el a segítséget, tanácsot. Pedig ahhoz, hogy a gyermek könnyebben beszokjon fontos látnia, hogy a szülő bizalommal fordul az óvónő felé, hiszen csakúgy, mint a szülőknek, az óvodai dolgozóknak is a gyermek a legfontosabb.