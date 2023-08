Ezen a nyáron, augusztus elején az itteni családokon és önkormányzaton volt a sor, hogy vendégül lássák a német diákokat.

Nagyon jól érezték magukat Rácalmáson a németországi patnertelepülésről érkezett fiatalok

Fotó: Amatőr

– A tizenhárom gyerek négy felnőtt kísérővel augusztus 3-án érkezett, és eseménydús programokkal töltött napok után augusztus 10-én indult vissza a csoport Németországba. A fiatalok programjait Bodnár Edina, a Jankovich-kúria igazgatója szervezte, és természetesen valamennyi programon részt vehettek a vendéglátó rácalmási családok gyermekei is - tájékoztatta lapunkat Szilágyi Irén, a kisváros önkormányzatának kommunikációs referense. Részletezte a programot is:

– A csapat többek között járt a Balatonon, ahol a balatonboglári Platán strandon a fürdőzés mellett a vízibiciklizés is nagyon tetszett a vendégeknek. A budapesti Tropicarium felkeresése is izgalmas látnivaló volt. Rácalmáson egy aktív napot töltöttek el a vendégek, főként sportprogramokkal, este zenés buli keretében barátkozhattak egymással a magyar és a német gyerekek. Nagyon élvezték a vendégek az Aquaworld élményfürdőt, a Mecsextrém kalandparkot és a Cyberjump trambulinparkot is. Az elutazás előtti napon pedig a vendéglátó családokkal közös grillpartin vehetett részt mindenki a Jankovich-kúriában. Ezúton is köszönjük a szíves vendéglátást a rácalmási családoknak! A szokásos „menetrend” szerint jövőre a rácalmási gyerekek utazhatnak el majd Németországba, egy kalandokkal teli hétre.