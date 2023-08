Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a kizárólagos szoptatást ajánlja a születést követő első hat hónapban, majd azt javasolja, hogy 2 éves korig vagy akár tovább is maradjon fenn az anyatejes táplálás kiegészítésként. Anyatejnek nevezzük a gyermekük táplálásához anyák által termelt tejet. Az emlőmirigyek által termelt anyatej a táplálék első számú forrását nyújtja az újszülötteknek, mielőtt képesek lennének megenni és megemészteni más ételeket. Az anyatej összetett fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat és más biológiailag aktív komponenseket tartalmaz.

A szoptatás előnyei

Bizonyított, hogy az anyatejes csecsemők kevesebb gyermekkori fertőzésen esnek át, legyen szó akár légúti, akár bélrendszeri, vagy akár megfázásos megbetegedésekről. Az anyatej antitesteket tartalmaz, ezek a fehérjék pedig segítenek megerősíteni a csecsemő immunrendszerét a vírusok és a baktériumok elleni harcban. Az anyatejes babáknál alacsonyabb lehet a gyermekkori elhízás rizikója, a szoptatás csökkenti az 1-es típusú és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Ami az édesanyákat illeti, az ő számukra is előnyös lehet a szoptatás, ugyanis az anyatejes táplálás segít abban, hogy a méh visszahúzódjon a terhesség előtti méretére. Azok, akik szoptatnak, általában gyorsabban leadják a terhesség során felszedett kilókat, továbbá az anyatejes táplálás csökkenti a szülés utáni depresszió kialakulásának kockázatát is. Egészségügyi szakemberek mondják, hogy az egy évnél tovább tartó szoptatás csökkenti a mell és a petefészekrák kockázatát. Kutatások azt is megerősítik, hogy azok, akik életük során egy-két évig szoptatnak, 10-50 százalékkal, kisebb eséllyel szenvednek a későbbiekben 2-es típusú cukorbetegségtől, szívbetegségektől, magas koleszterinszinttől, ízületi gyulladástól és magas vérnyomástól. Sokan állítják, hogy az anyatejnél nincs egészségesebb a kisbabák számára, ugyanis a természet évezredek óta tökéletesíti az anyatej összetételét, hogy mindenben a maximumot nyújtsa a kisbabáknak. Az anyatej alacsony nátrium tartalmú és megfelelő arányban tartalmaz vitaminokat, ásványi anyagokat, szénhidrátokat, enzimeket, sőt, még esszenciális zsírsavakat is, valamint hozzájárul az agy és az idegrendszer kiegyensúlyozott fejlődéséhez az első hónapokban. Mindemellett az anyatej könnyen emészthető, így a babádnak sokkal kevesebb gondja lesz a szélgörcsökkel, székrekedéssel és hasmenéssel, mintha mással táplálnánk. Ennek eredményeképpen jóval kevesebb a sírás és sokkal több a békés éjszaka, ami jó az anyának, de csecsemőnek is.

De miről is szól a szoptatás világnapja?

A World Alliance for Breastfeeding Action (röviden WABA, olyan emberek hálózata, akik globális szinten dolgoznak a szoptatás előtti akadályok felszámolásán) kezdeményezésére 1992-ben először megrendezett szoptatás világhetét minden évben augusztus 1. és 7. között tartják több mint 120 országban, a szoptatás világnapja pedig mindig augusztus 1-jére esik. A rendezvény a kormányzati döntéshozók, a WHO, az UNICEF és más szervezetek által a szoptatás védelme és támogatása érdekében 1990-ben aláírt Innocenti Nyilatkozatra emlékezik. Célja, hogy ösztönözze és népszerűsítse az anyatejes táplálást, valamint felhívja a figyelmet a szoptatás fontosságára. Az anyatejes táplálás világnapján különböző célokat fogalmaznak meg, például az anyák támogatása a szoptatás elősegítése, megkezdése és fenntartása érdekében. Továbbá az egészségügyi szakemberek oktatása és képzése az anya és a gyermek hatékony támogatására. A kormányok felszólítása, hogy ismerjék el a szoptatás védelmének fontosságát, és különböző jogszabályokkal támogassák a szoptató anyákat. A koronavírus világjárvány és annak negatív gazdasági hozadékai rávilágítottak az anyatejes táplálás és a szoptatás fontosságára, ezért is nagyon fontos, hogy megerősítsük és biztosítsuk a szoptatás támogató környezetet a családok számára, a világjárvány utáni életben is.

A szoptatás emberi jog, az anyáknak pedig nemcsak az egészségügyi ellátórendszer, de a munkahelyek és a közösség megfelelő támogatására is szükségük van ahhoz, hogy e jogukat érvényesíthessék. A leggyakoribb oka annak, hogy a nők nem szoptatnak az ajánlottnak megfelelő ideig az, hogy a munkavégzéssel párhuzamosan nem tudják folytatni a szoptatást. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a munkahely biztosítsa a szoptatáshoz szükséges szabadidőt és környezetet. Az idei kampány éppen ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy a saját környezetében lépéseket tegyen e téren.

Az anyatejes táplálás világnapja minden évben más üzenetet tűz zászlajára, 2023-ban ez a „Tegyük lehetővé a szoptatást!” Legyen így!

