Dunaföldvár 1 órája

A város helyreállította

Június végén számoltunk be arról: a dunaföldvári Duna-parton található szovjet emlékműre fekete festékszóróval nagy betűkkel ezt írták fel: „Ruszkik haza!” Ezen felül a kerítés elemére is csillagokat fújtak. Az önkormányzat azóta lefesttette a megrongált felületeket, az elkövetőt még keresi a rend­őrség, és amennyiben meglesz, a javítás költségét is behajtják rajta.

Gallai Péter Gallai Péter

A „Ruszkik haza!” felirat eltűnt az újrafestés után

Fotó: Gallai Péter A Hősök terének a város a kezelője, és miután kiderült a rongálás, Horváth Zsolt polgármester – aki elítélte a barbár cselekedet és az ilyesfajta kifejezésmódját a vélemény-nyilvánításnak – intézkedett a feliratok eltüntetéséről. Mivel az 1995-ös államközi egyezmény életben van, ezért ennek szellemében kell eljárni, így az orosz nagykövetséget tájékoztatta a történtekről. S arról is, elvégezik a helyreállítást. Időközben ez megtörtént, lefestették a fekete feliratot az önkormányzat költségére. Az elöljáró kiemelte, amennyiben a rendőrségnek sikerül beazonosítania az elkövetőt, akkor a helyreállítás összegét is kifizettetik vele. A már említett hatósági eljárás folyamatban van, a Dunaföldvári Rendőrőrs rongálás bűntett gyanúja miatt indított eljárást. A nyomozás érdekeire való tekintettel az üggyel kapcsolatban más információt nem közöltek. Az áthelyezéséhez nem járult hozzá Oroszország Az emlékművet 1946-ban emelték, annak áthelyezése, és az itt eltemetett katonák exhumálása többször felmerült igényként – legutóbb 2021-ben érkezett ilyen kérelem civilektől, illetve egy önkormányzati képviselőtől –, azonban ez államközi megállapodásokat érint, amihez Oroszország jóváhagyása is szükséges. Az utóbbi évtizedekben az építmény nagyon leromlott állapotba került, tavaly Oroszország újíttatta fel, a mellette lévő temetkezési helyet pedig a vonatkozó törvény alapján az önkormányzat tetette rendbe saját forrásból. Horváth Zsolt az emlékmű áthelyezésével kapcsolatban elmondta, a képviselő-testület felkérése alapján korábban egyeztetéseket folytatott az orosz nagykövetséggel, de nem járultak hozzá ehhez. – Azt gondolom, ilyenkor azt is meg kell nézni, miként ápolják a magyar hősi temetőket akár a Don-kanyarban, akár Kurszkban, vagy Olaszországban az I. világháborús emlékek helyét. A történelemmel együtt kell tudni élni, levonva annak tanulságait és tiszteletben tartani azok emlékét, akik bármilyen részről haltak meg a háborúk során. Mindenkit hősi halottnak kell tekinteni, és így is kell eljárni az emlékeikkel – fogalmazott.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!