A játékot hazánkban először a Magyar Televízió tűzte műsorára még 1993-ban. A közismert vetélkedőben a három játékosnak szólásokat, közmondásokat illetve szavakat kell kitalálniuk, mássalhangzók megadásával. Jó hír a játszani vágyóknak és persze a televíziónézőknek, hogy hosszabb kihagyás után augusztus 13-ától új részekkel folytatódik a jelenleg a TV2-n futó, méltán népszerű vetélkedőműsor a Szerencsekerék, Kasza Tiborral és Sydney van den Bosch-sal. A vasárnapi első adásban a két játékos a népszerű előadóművésszel, Gergely Róberttel mérhette össze tudását. Nos, a „rossz hírű” tizenhármas szám ezúttal szerencsét hozott, legalábbis az adásában debütáló dunaújvárosi játékosnak. A végig kitűnően játszó Pataki Attiláné, Gyöngyi ugyanis a fődíjért folyó játék során megnyerte az autót is.

Fotó: TV2

A műsor alatt fény derült arra is, hogy az Edda frontemberével csak névrokoni kapcsolatban álló játékos egyszer belógott barátaival egy Edda-koncertre, mondván, hogy ő az ismert énekes felesége. Gyöngyi kémiatanárnő, aki látványos kémiai kísérleteket mutat be rendszeresen a közkedvelt közösségi platformon, a TikTok-on – ahol már több ezer követővel bír –, így népszerűsítve a diákok körében kevésbé kedvelt tantárgyát. Szerkesztőségünkben kérdezhettük a szerencse lányát a műsorban nem hallható részletekről és a kulisszatitkokról.

Gyöngyit sokan ismerhetjük a városban, hiszen gyakran konferált a Bartókban, városi és iskolai ünnepségeken. Mindig közel állt hozzá a szereplés, 46 éve már tanárként bizonyítja ezt a katedráról. Ma is óraadó a Szabó Magda Református Általános Iskolában. Három gyermeke van: Attila, Gyöngyi, Kitty és büszke nagymamája három unokájának, Kincsőnek, Fanninak és Viviennek.

– Nem feszélyezték a hírességek?

– Kasza Tibi végtelenül kedves volt. Minden vicces szurkálódás előtt engedélyt és bocsánatot kér. Mivel rendszeresen nézője vagyok a műsornak, nagyjából tudtam, mire számíthatok tőle, de ezzel a gesztussal mondhatom, hogy nagyon meghatott. Gergely Robi sem volt ismeretlen számomra, már többször találkoztunk, közös fotóink is vannak. Az évek során a közvetlensége és kedvessége változatlan maradt.

– Hogyan került be a játékba?

– Nem ismeretlen számomra a televíziózás világa, napi sorozatokban is szerepeltem korábban. Egyáltalán nem feszélyeznek a kamerák. Kicsi gyerekkorom óta foglalkozom színjátszással. A Pont Színjátszó Együttes alapító tagja voltam. A Ki mit tud?-ban is jól sikerült a szereplésünk, így a Színművészeti Főiskola első rostáján is túljutottam. Azonban Major Tamás akkor eltanácsolt, mondván: „mit képzel, hogy juthatna be ön elsőre, mikor van, aki hetedikre próbálkozik”. Ezért a jogra jelentkeztem, oda azért nem vették fel, mert szerintük akkoriban kezdett elnőiesedni a szakma. Ekkor 18 évesen megharagudtam a világra, és Dunaújvárosba jelentkeztem rendszerszervező üzemmérnöknek, majd ezt követően még három másik szakon szerzetem diplomát.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Milyen volt a forgatás?

– Többórás volt a forgatás kora délutántól estig, persze szünetek is voltak. A TV2-ben nagyon jó volt a hangulat, olyan „gondoskodó” volt a közeg. Segítőm, Dani mindig mellettem volt, mindenben segített. Saját ruhát viseltem, három összeállításból egy stylist segített kiválasztani a kobalt kék blúzt és a magenta szivarnadrágot, amelyet egyébként Kitty lányom tanácsára vásároltam kimondottam erre az alkalomra. A frizurát és a sminket helyben készítették el, egy órán keresztül kényeztettek, amit nagyon élveztem versenytársaimmal együtt.

– Hogyan készült a játékra?

– Több dologgal is készültem a műsorra. Vásároltam a Szerencsekerék outfithez egy magas sarkú kék szandált. A stílusos lábbeli sarokmagasságától azonban az évek alatt már elszoktam, ezért rendszeresen gyakoroltam benne a járást. Ám a felvétel hosszú órái alatt inkább egy kényelmes lábbelit viseltem, de a csinos magas sarkút végig magamnál tartottam, ha szükség lenne egész alakos felvételre. De végül a döntő pillanatban eszembe sem jutott a cipőcsere. Rendszeresen tornázom, ezt tavasszal még súlyzós edzéssel is kiegészítettem, hogy könnyen tudjam majd pörgetni a kereket. Több szerencsehozó talizmánt is vittem magammal, a műsorban is látható mesehőst a kisunokámtól, Fannikától kaptam. Volt nálam egy csodakavics is, amelyet mindig az visz magával a családból, aki utazik vagy vizsgázik éppen, de ugyanilyen célból vittem magammal két gesztenyét és egy madártollat is. Úgyhogy volt nálam annyi kabala, hogy muszáj volt nyernem. Egyetlen embert – Kitty lányomat – avathattam be a szereplésembe, ő úgy engedett el, hogy menjek busszal, mert két autóval nem tudok majd hazajönni.

– Hogyan értékeli a nyereményt?

– Annyira fordulatos volt az egész játék, hogy egyszer cserét, egyszer felezőt pörgettem. Soha nem álltam hosszasan jól. Így a végén sem tudtam elhinni, ami történt. Meg kellett néznem a felvételt, hogy valóban elhiggyem a történteket. De még Sydney is felsikított örömében, amikor látta, hogy a közel két és fél millió forint mellett az autót is megnyertem. A stúdió közönsége is felállva tapsolt. Már vasárnap rengeteg, több száz gratuláció érkezett írásban és telefonon, és érkezik még mindig. Mindenkinek szívből köszönöm az őszinte szurkolást és gratulációkat.