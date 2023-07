Különleges zenei meglepetéssel készül a 2023-as fesztiválra az EFOTT: saját, kétórás produkciót mutatnak be a közönségnek a színpadon – árulta el a feol.hu-nak az EFOTT. Hamarosan egy showműsorban láthatjuk tehát Nagy Ferót, Zalatnay Cinit, Karácsony Jánost, a Neoton Família Sztárjait, Schoblocher Barbarát, Lábas Vikit, Kéri Andrást (Columbo), Király Viktort és a BSW-t is. S noha még jövő hét péntekig várni kell rájuk, de már most próbálnak a sztárok a nagy napra.

Ahogy ígérik, a múlt, a jelen és a jövő is megjelenik a rendhagyó előadáson, melyet a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói állítanak színpadra. A 80-as, 90-es éveket idéző produkcióban olyan, felejthetetlen magyar slágerek szólalnak meg, mint az Elfelejtett szó, a Holnap hajnalig, a 220 felett, a 8 óra munka, a Gyere, kislány, gyere, a Tölcsért csinálok a kezemből, a Zene nélkül mit érek én vagy A Dal a miénk.

A próbákról az EFOTT szervezői kisvideókat is „kiszivárogtattak”. Nagy Feró például azt mondja: „Nem gondoltam volna 1968-ban, hogy valaha is még legendák leszünk vagy egyáltalán ikonok.” Mint fogalmazott, a fiatalok körében is sikeresek, és abbahagyni is csak akkor kell, „ha nyakon csapnak”. Az EFOTT-ról pedig csak annyit mondott: „aki hezitál, az bolond”.

Cserpegi Éva mindeközben elárulja, hogy mindig be akarja bizonyítani: érdemes a koncertjeikre menni , ez alól az EFOTT fellépés sem kivétel.