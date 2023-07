Az önkéntes eseményeken kívül az ellátottak a nyár folyamán különféle szabadidős programokon is részt vettek. Budapesti kiruccanásuk során jártak a Salvador Dalí-kiállításon, megnézték Gül Baba Türbéjét, a Margitszigeten kalandoztak, sőt, egy izgalmas szabadtéri szabadulószoba játékot is kipróbáltak. Emellett a nagykarácsonyi levendulást és a Velencei-tavat is meglátogatták, továbbá moziztak is. A nyári programok listáján két tábort is kipipálhattak már, a harmadik pedig jövő héten, július 27-én kezdődik, amelynek helyszíne nem más, mint a kabókapusztai lovas tábor.