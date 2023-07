Horváth Lászlóné, Gabi hosszú évtizedek óta egyik vezető pedagógusa a mezőfalvi iskolának. Nemzedékek tanultak a keze alatt, mióta 1983-ban az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán végzettséget szerzett. Szülei nyomdokaiba lépett, s Pusztaszabolcson, az általános iskolában édesanyja és apukája mellet kezdte meg évtizedekig tartó elhivatott tanítói munkáját. Gyermekei születése után költözött Mezőfalvára, így a helyi általános iskolában folytatta pályáját. Azóta is ennek a közösségnek az oszlopos tagja. Civil életét évekig a néptánc határozta meg. Férjével közösen aktív táncos múlttal rendelkeznek. Napjainkban a Mezőfalvi Női Karban tevékenykedik alapító tagként. Mindig is jellemző volt rá, hogy proaktívan és magabiztosan, született tanítóként irányítja a rábízott diákokat. Különleges tehetséggel és szenvedéllyel adta át a tudást tanítványainak. Rendkívül elkötelezett volt a munkájában, az iskolában dolgozó társai és választott lakhelye, Mezőfalva iránt is.

Bugyik Imréné, Melinda is a díjazottak között

Fotó: HL

Bugyik Imréné cukrász végzettséggel 1992. augusztus 17-én került felvételre az óvoda konyhára konyhalány munkakörbe. Munkáját mindig lelkiismeretesen elvégezte, munkatársait segítette. 2005-ben szakács végzettséget szerzett, majd 2015-ben ezt kiegészítette a diétás szakács tudománnyal. Szakmailag felkészült, aki tudását a kollégáinak is mindig szívesen átadta, segítette őket, mivel korántsem egyszerű feladat 500 emberre főzni. Azokkal a dolgozókkal együtt főzte-sütötte a lakodalmakat, akikkel együtt dolgozott. Szívesen részt vett a közösségi rendezvényeken is, így egy megyenapra szerveződött háromfős csapattal versenybe is szálltak Rétimajorban. Ugyanilyen jó hangulatú közösségi rendezvény volt a dunaújvárosi kolbásztöltő verseny is, ahol szintén csapattal jeleskedett. Mindenki Melindának hívja, azonban az igazi neve Irén. Szabadidejében a sütés-főzés mellett a horgászat a szenvedélye. Jellemzően csendes személyiség. Pozitív kisugárzása sok konfliktust képes megelőzni. Munkáján kívül bármilyen felkérésnek szívesen tesz eleget. Híres tökmagos pogácsáját több rendezvényen kóstolhattuk. Munkatársai szeretik, tisztelik őt, elismerik szakmai tudását, támaszkodhatnak rá. A falunak szüksége van sok ilyen emberre, hogy jó közösség lehessünk, mert ezek az értékes emberek munkájukkal, magatartásukkal, hozzáállásukkal példaként szolgálhatnak mindenki számára.

Kovács Béláné kitűnő közösségi munkáért kapott elismerést

Fotó: HL

Kovács Béláné - Deák Marika, ahogyan mindenki ismeri, szorgalmas banksismándi parasztcsaládban nőtt fel testvérével, ahol már gyermekként kemény munkára nevelték. Abban az időben minden családtagnak megvolt a maga napi teendője ahhoz, hogy sikeres legyen a családi gazdálkodás. Ugyanakkor a nagyobb munkák idején szükség volt a rokonokkal, szomszédokkal, kisebb közösségekkel történő összefogásra is. Ezt a mentalitást Marika nemcsak felmenőitől kapta, hanem át is örökítette. Gyermekeinek, valamint családjaiknak is fontos a közösségben való lét, az azért való tenni akarás. Marika és testvére, Anci nélkül a templomkert éveken át nem lett volna gondozott és virágosított. Nagy szerepe volt és van a temetőben szemétlerakók felszámolásában, annak rendszeres eltakarításában, remélve azt, hogy ennek nevelő hatása van. Tájházunk gondnokaként sokat tesz a ház és udvar rendben tartásáért. A község kulturális rendezvényein jelenlétére mindig számíthatunk. Több civil szervezetnek tagja. Ha sütni-főzni kell, csak annyit kérdez, mit hozzon, miben segítsen. A közösséghez, munkához való hozzáállása, megbízhatósága példaértékű településünk számára.

Balogh Tímeának Mezőfalva polgármestere Márok Csaba adja át az elismerést

Fotó: HL

Balogh Tímea Sepsiszentgyörgyön született. A zene szeretetét szülői példán keresztül szívta magába. A Brassói Egyetemen végzett ének-zene – hegedű tanszakon. Ezek után barátaival zenekart alapított, ahol az együttes énekeseként szerepelt. Férjével Mezőfalván élnek két gyermeket nevelve. A Petőfi Sándor Általános Iskolában ének-zenét oktat, és a művészetoktatásban is tevékenykedik. Tanítványai nagy sikerrel szerepelnek különböző versenyeken. 2019-ben átvette a Mezőfalvi Női Kar vezetését. A hagyományok őrzése mellett új ötlettekkel gazdagította a munkát. A Csóri Sándor Alapkezelőnél sikeresen pályázva megrendezésre kerülhetett a X. Dréta Antal Kórustalálkozó, majd egy csodálatos erdélyi kirándulás és a tagoknak egy-egy új fellépőruha megvásárlására is sor került. Az énekkar rendszeresen fellép a települési rendezvényeken, adventi- és karácsonyi ünnepségeken, Alapítók Napján, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett eseményeken. A tavalyi évben a kórus a Keszthelyi Dalünnepen is részt vett. Megnyerő, nyitott, szeretetre méltó személyiség. Aki rendkívül értékes tagja közösségünknek!

Czuppon Péter nem csak táncot tanít, hanem közösséget is teremt

Fotó: HL

Czuppon Péter 2020. szeptemberétől dolgozik a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI néptánc tagozatán óraadóként. Péter szívügyének tekinti a néptánc népszerűsítését, a tehetséges gyermekek azonosítását, fejlesztését. Évek óta nagy erőket mozgósít azért, hogy az iskolában is színvonalas produkciók keretében mutathassák meg tudásukat a diákok. Fáradhatatlanul szervezi a különböző fellépéseket a környező településeken, építi a szakmai és baráti kapcsolatokat a fiatalok körében. Sok munkát fektet abba, hogy a régi hagyományokat megismertesse diákjainkkal és újra élessze azokat. Közösségépítő tevékenységének köszönhetően több tanítványa egész életre elköteleződik a tánc mellett és a települési tánccsoportban folytatja tevékenységét. A Mezőfalvi Néptáncegyüttes vezetését Kissné Német Anitától vette át. Személyisége egy különleges kisugárzással rendelkezik, mely a tánccsoportnál is megmutatkozott. Igaz a mondás, nem tudunk olyan települési rendezvényre vonatkozó felkérést megfogalmazni, melyre ne pozitív választ kapnánk. A települési szüreti felvonulásoknak is fő szervezője. A táncosai mind emberileg, mind szakmailag felnéznek rá és elismerik őt. Péter Mezőfalván sokat tett azért, hogy a települési programok színesebbek, szebbek legyenek.

Klics Ferenc Díj:

Fehér Krisztián a Gurics György Birkózó Diáksport Egyesület edzője több, mint 10 éve aktív részese a sportági utánpótlás nevelésének Mezőfalván. A helyi iskola diákjaként ismerkedett meg a sportággal és szerezte első versenyzői sikereit. Tanulmányait a Miszter Tus elnevezésű Hegedűs Csaba olimpiai bajnok által fémjelzett tehetséggondozó sportiskolában fejezte be. Az utánpótlás korosztályban számos országos bajnoki és diákolimpiai érmet szerzett ezen időszak alatt és a mai fiatalok számára is követendő sportkarriert épített.

Fehér Krisztián az ifjúságot neveli sportra, kitartásra, összetartozásra

Fotó: HL

Versenyzői tapasztalatait testnevelő tanárként és edzőként is kamatoztatja 2012 óta minden évben birkózó csoportokat szervez és irányítja a sportági előmenetelüket. Részt vesz az edzőtáborok szervezésében és lebonyolításában, az egyesülethez köthető minden feladatban tevékenyen szerepet vállal. A Tombor Istvánnal közösen elvégzett munkának köszönhetően számos hazai és nemzetközi versenyen értek el tanítványaik kiváló eredményeket, mellyel öregbítették településünk hírnevét. A magas színvonalú, elkötelezett tevékenységnek köszönhetően a birkózó sportág egyre népszerűbb Mezőfalván, évről évre gyarapodik azon gyermekek száma, akik ezt a tradicionális küzdősportot választják. Személyes példamutatásával, rendkívüli helyismeretével, szakmai felkészültségével, a településhez való szoros kötődése okán Krisztián sokat tesz azért, hogy Mezőfalva ifjúsága elköteleződjön a sportos, aktív életmód mellett.