Ismét szervezett csoportos kirándulást Angliába a Petőfi Sándor Általános Iskola. Az intézmény beszámolójából kiderült, idén kevesebben jelentkeztek, összesen kilenc diákkal indultak útnak. Az utasok nagy része a most elballagott 8. a osztályból került ki, de a hatodikosok közül is jöttek tanulók. Az utazás összesen nyolc napon át tartott, annak során autóbusszal keltek útra, felfedezve ezzel Európa több országát. Úgynevezett mobil home-okban szálltak meg, innen barangolták be Londont, környékbeli múzeumokat, kastélyokat, visszafele pedig Disneylandben is megálltak.