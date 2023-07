Lehet, hogy már mi is beleestünk abba a hibába, hogy nyáron a kánikula ellenére is megsétáltattuk kedvencünket. Ez azonban számos problémát idézhet elő, és ha nem vagyunk elég körültekintőek, akár nagy veszélybe is sodorhatjuk kutyáinkat. A nyári forróság veszélyeiről Czibere Cecíliával, a Duna Dog Center alapítójával beszélgettünk, aki interjúnk alatt éppen egy bolt elé kikötött, napon hagyott kölyökkutyával találta szembe magát. „Az ilyen és ehhez hasonló, gondatlanság vezet a kutyák rosszullétéhez, ebben a forróságban ugyanis semmiképp sem lenne szabad sétáltatni kedvenceinket” – közölte. Hozzátette, a nap folyamán felmelegedett aszfalt könnyen égési sérüléseket okozhat a kutya tappancsának, így tanácsos inkább a reggeli és esti órákban megejteni a sétákat.

Czibere Cecília

Fotó: LI

Továbbá reggel és este a hőguta kockázata sem áll fenn, nem úgy, mint napközben, amikor is még az árnyékban is utolérheti kedvencünket a rosszullét. A kánikula leginkább az idős, valamint kölyökkutyáknál, és a kistestű ebeknél okoz súlyos problémákat, de ettől függetlenül egytől egyig minden kiskedvencre figyelnie kell gazdájának. A kutyaiskola oktatója elmondta, a nagy népszerűségnek örvendő hűtőmatracok, hűtőmellények gyors felfrissülést eredményeznek, csakúgy, mint a klíma, szabadtéren pedig a vízparti pihenéssel járulhatunk hozzá az ebek jobb közérzetéhez. Kiemelte, arra azonban figyelni kell, nehogy ezek is probléma forrásai legyenek akkor, ha a már felhevült testű kutyánknak szeretnénk kedveskedni. „Játék, séta után bármennyire is szeretnénk, nem szabad ily módon hűteni négylábú társainkat, sőt, még az itatásnál is meg kell várni, amíg az állatka lehűl, hiszen a torkát könnyen ,leforrázhatja’, és megfázhat” – mondta.

A folyadékpótlás ugyanakkor nagyon fontos része az állat jó közérzetének fenntartásához. A melegben kutyánk vizét gyakrabban kell cserélnünk, mivel az könnyen poshad, emellett pedig a forró időszakban érdemes vizezett táppal is kínálni állatainkat. A kiképzőiskola alapítóját a sokakat megosztó nyári bundavágásról is kérdeztük. Elmondta, a téma folyamatos vitát generál, nem tudni pontosan, hogy mi a jobb megoldás, az viszont biztos, hogy ha a kánikula alatt rövidítjük meg kedvencünk szőrét, azzal felborítjuk hőháztartását. A bunda ugyanis sok kutyánál védőpajzsként funkcionál, így inkább a tavaszi, nyár eleji trimmelés ajánlott.

Az összes veszély közül az egyik legnagyobb problémát nyáron a túlzott mozgás, játék jelenti. „A kutyák hajlamosak a végsőkig futni, játszani, azonban a nagy melegben nagyon gyorsan megtörténhet a baj, és a végtelen mozgásnak akár szélütés, szívroham is lehet a vége” – jegyezte meg Czibere Cecília. A legjobb tehát az, ha kedvencünkkel inkább többször játszunk keveset, és a már említett praktikákat észben tartva segítjük hűsítésüket.