Az egyik a napközis Erzsébet-tábor, amelynek részleteiről Moraveczné Szabó Ildikó intézményvezető-helyettes beszélt lapunknak.

Fotó: Laczkó Izabella

Sikerrel pályáztak előzetesen a programra, és az Erzsébet Alapítvány, illetve a kormány által biztosított támogatásnak köszönhetően június 19-től két héten át biztosíthatnak játékos foglalkozásokat a gyermekeknek. A Móricznak nem ez az első Erzsébet-tábora, így azon tapasztalatot is megosztotta a pedagógus, hogy a magas élelmiszerárak miatt sajnos most jóval nagyobb összeget jelent a büdzsében a napi négyszeri étkeztetés biztosítása (az ebédet az iskolai közétkeztetést is végző Hungast hozza a táborozóknak az iskolába). Kevesebb forrás maradt a szabadidős programokra, de mint azt hangsúlyozta, minden vendégük rendkívül pozitívan állt a felkérésükhöz.

Fotó: Laczkó Izabella

A múlt hét kínálatában szerepelt például szabaduló szoba, amelyet az iskolában alakított ki a diákoknak Dóczi Zsuzsanna; aztán érkezett hozzájuk Rozonics Patrícia, akivel levendulás zsákokat készítettek; Hrozik Edit vezényletével a mozgásnak és a táncnak szenteltek egy egész délelőttöt; ellátogattak a Széchenyi Pékség Táncsics Mihály utcai üzemébe is, ahol a kenyérkészítés rejtelmeibe nyertek bepillantást, illetve Róka Sándor finomságokkal megrakott csomaggal is kedveskedett nekik. Könyvtári és néptáncos foglalkozásokon is részt vettek a fiatalok.

Fotó: Móricz-iskola

Az egyik legkülönlegesebb programnak számított a Gödöllői Kutyasport Központ műsora, a szakemberek két ebbel érkeztek a táborozókhoz, és a kutya-gyerek kommunikációs tréning során elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgáltak a fiataloknak például arról, mit kell csinálni, ha kóbor kutyával találkoznak valahol. A gödöllői csapatot ezen a héten pénteken visszavárják a második turnus fiataljaihoz is.