A Lorántffy Zsuzsanna Technikum tantestületéhez pénteken délben érkezett Pocsainé Varga Veronika. Mint azt a főigazgató felidézte, 1952 óta tartják minden év június első vasárnapján a Pedagógusnapot, amely talán nem is igazán ünnep, hanem sokkal inkább a tisztelet napja, amikor is a szülők, a társadalom megköszöni a pedagógusoknak, hogy gyermekeikkel foglalkoznak. Beszélt arról is, hogy a tanári munka egy életre szóló hivatást jelent. Nehéz mesterség, hiszen sok esetben ők töltik a legtöbb időt a diákokkal, ezért minden pillanatban ott kell lenniük, még akkor is, amikor a különféle vizsgák, tanulmányi események miatt igencsak besűrűsödik az adott időszak. Ugyanakkor mindig találhatnak olyan okot, kapaszkodót, amiért érdemes csinálni nap, mint nap. Pocsainé Varga Veronika hangsúlyozta, többek közt ezért is jár a köszönet a pedagógusoknak, és "megédesítve" a napjukat, csokoládéval és könyvvásárlási utalvánnyal kedveskedett a kollégáknak a centrum nevében.