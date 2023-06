Dr. Somorácz György 1950. október 22-én született Kisapostagon. 1979-ben nősült meg és költözött Dunaújvárosba. Édesanyja háztartásbeli, édesapja gépkocsivezető volt, aki a Sztálinváros és Kisapostag közötti buszjáraton dolgozott. Dr. Somorácz György Kisapostagon járt iskolába, az alsó, majd a felső iskolába. Nagy hatással volt rá két kisapostagi pedagógus, Fabóné és Anci tanító néni, akik írni-olvasni tanították. Taródiné pedig Dunaújvárosból járt Kisapostagra magyar irodalmat és nyelvtant tanítani. Ők oltották bele az olvasás szeretetét. A kisapostagi könyvtár összes könyvét kiolvasta gyermekkorában. A széles érdeklődési köre és a természet szeretete a biológia felé vitte érdeklődését. Első generációs diplomás a családban. A gimnáziumot Dunaújvárosban végezte, az egyetemet pedig Szegeden. Felesége dr. Somorácz Györgyné, biológia - kémia szakos középiskolai tanárként Dunaújvárosban a Széchenyi gimnáziumban tanított. Két fia van, a nagyobbik Budapesten él, építészmérnök, a kisebbik fia szintén orvos Érden. 1975. október elsején kezdett dolgozni a Dunaújvárosi Kórház fertőző osztályán és innen is ment nyugdíjba. Először belgyógyászatból, majd infektológiából szakvizsgázott. Osztályvezető főorvosként ment nyugdíjba. 1987 novemberében kinevezést kapott az infectológiai osztály vezetésére, mely beosztásában 25 éven keresztül, 2012-ben történt nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Ezt követően sem hagyott fel a munkával, azóta is részese volt az osztály életének, továbbra is gyakorolta hivatását egészen 2022 december 31-ig.

1993-tól 1998-ig ellátta az orvosigazgató klinikai helyettesi feladatokat is. A Szent Pantaleon Kórház Gyógyszerterápiás és Antibiotikus Bizottságának, valamint Tudományos Bizottságának elnöki tisztét több éven keresztül töltötte be, két évig megyei szakfőorvosi feladatokat is végzett. Alapító tagja a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Csoportjának, melynek munkájában évekig aktívan részt vett a Megyei Etikai Bizottság tagjaként. A betegek szakellátása során magas szinten végezte a percutan transhepaticus cholangiographias (tűszúrásos epeút feltöltéses) eljárásokat. Megszervezte városunkban a terhes nők toxoplasma szűrését, a kiszűrtek gondozását, egészségügyi felvilágosítását. A gyógyszercsoportok közül különösen kiemelkedően foglalkozott az antibiotikumok racionális felhasználásával.

Munkája elismeréseként miniszteri dicsérő oklevelet kapott. 2000-ben Dunaújváros Önkormányzatától „Dunaújváros Egészségügyéért” díjat kapott. A Szent Pantaleon Kórház vezetése is több ízben részesítette kitüntetésben – 2001-ben „Szent Pantaleon Emlékérem” elismerésben, 2007-ben „Stratégiai Igazgatói Dicséret”-ben, 2008-ban „Kiváló Dolgozó” kitüntetésben részesült. 2013-ban egy megyei szintű elismerést vehetett át, a „Fejér Megyei Önkormányzat dr. Berzsenyi Zoltán Díj”-at ítélték oda számára. A legbüszkébb a Szent Pantaleon Emlékéremre, mellyel a szakma, a kollégák ismerték el a munkáját.

Alapító tagja a Mezőföld Természetfotó Egyesületnek. Idén január 6-án nyílt meg egy közös kiállítása Klép Sándorral, a kisapostagi kultúrteremben, ahol a Kisapostag és környékén készített fotóikat láthattuk. A kiállítás anyagát a településnek ajándékozták.

Dr. Somorácz Györgynek sokat köszönhetünk, hiszen a kisapostagi emberek gyógyítását mindig kiemelten kezelte. Bár minden betegét maximális szakmai tudása mentén gyógyította, a kisapostagi emberek megdobogtatták a szívét és még nagyobb erőt és lendületet adtak munkájához.