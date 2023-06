A válasz pár héttel később, mint azt megtudtuk meg is érkezett, előre sejthető tartalommal. Dr. Molnár Attila jegyző, a következő tájékoztatást adta Mészáros László fideszes képviselőnek: „Fentiekben megfogalmazott képviselői kérdése megítélésem szerint nemtekinthető „önkormányzati ügynek” ezért arra érdemi választ adni nem lehetséges. Tájékoztatom, hogy Kálló Gergely - volt országgyűlési képviselő-, mint magánszemély foglalkoztatási adataival hivatalunk nem rendelkezik.”

Persze nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Ki is derült a turpisság, igaz várni kellett rá pár hónapot. A júniusi rendes közgyűlés elé ugyanis bekerült egy az Innopark Nkft. elszámolásával kapcsolatos napirendi pont is. Lévén a cég tagjai, tulajdonosai között egyedüliként Dunaújváros MJV Önkormányzata szerepel. Ennek nyilvánosan elérhető dokumentumaiban leírják a következőket: a közgyűlés vonatkozó, korábbi határozatában döntött az Innopark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal támogatási szerződés megkötéséről. A támogatási szerződést határozott időre kötötték. A kontraktus értelmében az önkormányzat kötelezettséget vállalt, hogy az Innopark Nkft. folyamatos működését pénzbeli támogatással biztosítja. Ezt a szerződést többször módosították, legutóbb úgy, hogy a támogatás összege 2022. október 1. napjától 1.900.000 forint összegre nőtt havonta. Az Innopark Nkft. 2022. évben mindösszesen 14.910.000 forint támogatást kapott a támogatási szerződés alapján.

Magyarul az önkormányzat közpénzzel támogatja az intézményt. Majd pár oldallal arrébb, ugyanebben a dokumentumban a következő áll: „V. Egyéb dokumentumok (3 tétel) – összesen 14.693.330, -Ft 1. Bér + járulék Huszti Zsolt, Kálló Gergely 2022. 14.693.330, - Ft 2. Bérkarton 2022. Huszti Zsolt 3. Bérkarton 2022. Kálló Gergely”.

Magyarul 14,9 millió forintot kapott az Innopark a várostól és majdnem ugyanennyit költött bérek kifizetésére, közte Kálló Gergelynek is. Elmondható tehát, hogy Kálló Gergely – mint megtudtuk városmarketing referensi pozícióban landolt a cégnél – fizetésére közpénzből is költhettek. És így véleményünk szerint már mindjárt nem állja meg a helyét a jegyző azon korábbi kijelentése, hogy a korábbi országgyűlési képviselő foglalkoztatása nem tekinthető „önkormányzati ügynek”. Mivel közpénz is van a dologban és a Rajta Újváros frakció már regnálása kezdetén a zászlójára tűzte az átláthatóság szlogenjét, így véleményünk szerint ez igenis „önkormányzati ügy” tehát a lakosságnak joga van tudni róla.

Abban pedig biztosak vagyunk, hogy az Innoparknál illetékes személy pontosan és körültekintően meggyőződött Kálló Gergelynek a városmarketing stúdiumában meglévő elmélyedt, sokoldalú és enciklopédikus tudásáról, különben mi másért alkalmazták volna? E kérdés megválaszolását azonban már olvasóinkra bízzuk…

Bár ahogy az Innopark tevékenységében olvashatjuk is, szerepel a zöldterület – kezelés is, amibe lehet, hogy beletartozik a fűnyírás is? Talán sokkal jobban jönne a városban, ha emberünk ebben jeleskedne – ennyi pénzért!

„Csöngess be hozzám jóbarát!” – nagyon nyomja

Forrás: RÚ!E Facebook oldala

Mindeközben Kálló Gergely sajtótájékoztatót is tartott, a közösségi oldal posztjainak tanúsága szerint a Rajta Újváros színeiben jelent meg eseményeken, tehát helyi politikusi pályáját nem adta fel, még az egyik országos tv-csatornának is nyilatkozott politikai, gazdasági természetű kérdésben. „… A Rajta Újváros! Egyesület tagjai személyes beszélgetésekbe kezdtek az itt élőkkel az őket leginkább érintő kérdésekben. Személy szerint én is felkérést kaptam az elkövetkezendő időszakban szervezett párbeszéd lefolytatásában…” – áll – többek között – Kálló Gergely június 10-i Facebook bejegyzésében. Azt nem tudjuk pontosan, hogy ez mennyire feladata, mint városmarketing referens, de véleményünk szerint a politikai szerepvállalás egy másik kávéház, ebbeli tevékenységét reméljük nem a közpénzből is fizethetett munkaidejében végzi el!