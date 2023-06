Június 11-én, vasárnap Budapesten huszonhárom versenyzővel indult az első komolyabb megmérettetésen Kruchio Márta pusztaszabolcsi MK Aerobik Team csapata. Ebből tizennégy fő gyermek korosztályban, kilenc fő pedig junior, ifjúsági és felnőtt korosztályban állt zsűri elé. A nap végén a vártnál is szebb eredménnyel térhettek haza. A vasárnap eseményeiről az edzőtől kaptunk információt:

– A Pusztaszabolcsi MK Aerobik Team Csapat pár iskolás versenyzője vasárnap új versenyrendszerben mérettette meg magát. Budapesten, az Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon 5 produkcióval vettek rész! Új versenyhelyzet, új stílusok, egy új, ismeretlen értékelési rendszer. Érdeklődve várták a gyerekek, a szülők és persze az edző is, hogy itt mire lesz elég az edzésekbe fektetett energia! Mivel először voltak ilyen típusú versenyen, nem volt elvárás, csak érezzék jól magukat. A reggeltől késő estig tartó megmérettetésen nagyon szép és minőségi gyakorlatokat mutattak be a gyerekek és a felnőttek. Az eredmények: MK KIDS-Fur New Style Gyerek/Formáció/Nyílt kategória arany minősítés. MK TRIOLA – New Road Junior/Trió/Nyílt kategória bronz minősítés. MK GIRLS-The greatest showgirls Ifjúsági/Csoport/Nyílt kategória ezüst minősítés. Sebesei Kinga – Dance to another world Ifjúsági/Egyéni/Nyílt kategória ezüst minősítés. Tunyogi Petra - Oh My God Felnőtt/Egyéni/Nyílt kategória arany minősítés.